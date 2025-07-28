Машина едет как дохлая? Летняя жара могла испарить из бака главное, что даёт мощность

Бензин АИ-95 теряет октановое число на жаре из-за испарения МТБЭ

2:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Если автомобиль простоял на солнцепёке неделю-другую и стал хуже ехать — это не кажется. В жаркую погоду бензин в баке действительно теряет свойства. Особенно подвержен этому АИ-95, в составе которого используется особая летучая добавка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) АЗС

Виновник — МТБЭ

С начала 2000-х годов в России бензин АИ-95 чаще всего делают из более дешёвого АИ-92, повышая его октановое число добавлением метилтретбутилового эфира (МТБЭ). Это вещество легко воспламеняется и улетучивается при температуре около 55 °C. При этом его содержание в бензине может достигать 10%.

Летом под капотом или на стоянке под солнцем температура в баке может превысить порог испарения эфира. В результате топливо теряет часть октанового числа, а вместе с ним — и эффективность работы двигателя.

Почему машина едет хуже

Если бензин долго стоит в баке при жаре, эфир постепенно испаряется. Водитель замечает, что двигатель становится вялым — машине как будто не хватает "тяги". Причина в том, что сниженное октановое число ухудшает процесс сгорания топлива. Это особенно заметно при резком разгоне или высокой нагрузке на мотор.

Добавление МТБЭ увеличивает октановое число на 6-12 пунктов, и если эфир испарился, возвращается та же проблема, от которой изначально уходили.

Можно ли этого избежать

Основной совет — не оставлять машину с почти пустым баком на жаре. Чем меньше топлива, тем больше воздуха в баке, а значит, испарение идёт активнее. Также не стоит надолго парковать авто под прямыми лучами солнца.

Если автомобиль редко используется летом, стоит подумать о заправке на проверенной АЗС, где не злоупотребляют добавками. В идеале — использовать топливо без содержания МТБЭ, хотя найти его на массовом рынке непросто.

Бензин с МТБЭ удобен производителям и заправкам — дёшево и экологичнее. Но в жару его недостатки выходят наружу. Поэтому при длительной стоянке в летний сезон даже правильный бензин может стать источником проблем. И тогда падение мощности — это ещё не самое худшее, что может случиться.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.

