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Пробили колесо в яме — больше платить не нужно: как выбить компенсацию от дорожников

Водители могут взыскать ущерб за повреждение машины на дорожной яме
4:34
Авто

Каждую весну тысячи водителей сталкиваются с одной и той же проблемой: дороги после зимы напоминают минное поле. Пробитое колесо, погнутый диск, повреждённая подвеска — всё это может произойти в одну секунду на знакомом маршруте. Но мало кто знает: ущерб, нанесённый ямой, вполне реально компенсировать. Главное — действовать по правилам и не упустить ни одной детали.

Яма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яма

Зафиксируйте всё на месте

Если вы пробили колесо или повредили подвеску из-за дефекта дорожного покрытия, первым делом остановитесь в безопасном месте и включите аварийную сигнализацию. Затем внимательно осмотрите дорогу: найдите ту самую яму, из-за которой произошла поломка. Не затягивайте — дорожные службы могут заделать яму уже через несколько часов.

Сделайте фото и видео с места: крупным планом сам дефект, машину и повреждённые элементы. Обязательно фиксируйте дату и геолокацию — эти данные пригодятся в суде. Также желательно, чтобы на фото была видна общая обстановка: наличие (или отсутствие) знаков, освещение, дорожная разметка.

Следом вызывайте сотрудников ГИБДД. Без официального протокола и фиксации происшествия вам не обойтись. Важно, чтобы инспектор не просто составил схему, но и внёс в протокол описание дорожного дефекта с указанием его точных размеров.

Проверьте, нарушает ли яма ГОСТ

Существует ГОСТ Р 50597-2017, который устанавливает предельно допустимые размеры дорожных повреждений. Если хотя бы один из параметров превышен, ответственность за инцидент может быть возложена на балансодержателя дороги.

Пределы такие:

  • глубина — не более 5 см;

  • ширина — до 60 см;

  • длина — не более 15 см.

Если яма больше хотя бы по одному из этих показателей — она считается нарушением. Для фиксации лучше использовать рулетку и сфотографировать результат измерений. Если сотрудники полиции отказываются это делать, вы можете зафиксировать замеры самостоятельно и приложить снимки к делу.

Оцените ущерб и подайте претензию

Следующий шаг — экспертиза. Обратитесь в независимую оценочную компанию и получите официальный документ с расчётом стоимости восстановления автомобиля. Обычно это занимает 1-2 дня. Желательно, чтобы эксперт зафиксировал все повреждения сразу после происшествия, до начала ремонта.

Далее направьте претензию в адрес дорожной организации, отвечающей за данный участок. Как правило, это управление дорог или муниципальное учреждение. К письму приложите:

  • копию протокола ДТП;

  • фотографии и видео с места;

  • заключение эксперта;

  • документы на автомобиль и водительское удостоверение.

Претензия составляется в свободной форме, с подробным описанием инцидента, суммой требуемой компенсации и просьбой удовлетворить её в добровольном порядке.

Готовьтесь к отказу — и к суду

В подавляющем большинстве случаев на такую претензию приходит формальный отказ. Дорожные службы не стремятся компенсировать убытки добровольно, надеясь, что водитель не станет тратить время на суд. Но именно этого и не стоит делать.

Подайте иск в районный суд по месту происшествия или по юридическому адресу ответчика. Госпошлина при сумме ущерба до 100 000 рублей составит около 2 000 рублей. В суде предоставьте все собранные доказательства: протокол, фото, видео, заключение эксперта и копию отказа от дорожников. Дополнительно можно вызвать в качестве свидетеля инспектора, оформлявшего ДТП.

Если всё оформлено правильно, судебная практика — на стороне водителей. Суд часто принимает решение о компенсации в полном объёме, а также может взыскать с ответчика судебные расходы.

Бороться за свои права — важно

Даже если сумма ущерба кажется незначительной, не стоит прощать халатность дорожных служб. Прецеденты — важный инструмент воздействия на систему. Чем больше граждан добивается компенсации, тем больше шансов, что ответственные службы начнут реально следить за состоянием дорог.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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