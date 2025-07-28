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Табличка есть, а штрафа быть не должно: парковочная ловушка, в которую попадаются все

ГАИ не штрафует за парковку возле табличек "для сотрудников"
4:17
Авто

Вы когда-нибудь парковались возле бизнес-центра или магазина и замечали табличку "Только для персонала"? А потом — с тревогой искали свою машину, которую увез эвакуатор? Многие водители даже не догадываются, что подобные ограничения чаще всего не имеют под собой никакой юридической силы. Разбираемся, какие "парковочные" штрафы действительно законны, а какие — нет.

парковка у соцобъекта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
парковка у соцобъекта

Табличек "для персонала" в ПДД не существует

По российским правилам дорожного движения ограничивать парковку можно только с помощью официальных дорожных знаков. В разделе 8 ПДД описаны все возможные таблички дополнительной информации. Там действительно есть обозначения для резидентов, дипмиссий или временных интервалов. Но такого знака, как "для сотрудников" или "только для клиентов", просто не существует.

Это значит, что любые таблички подобного рода, установленные арендаторами или собственниками зданий, — лишь визуальный ориентир. Они могут быть удобными, но юридической силы не имеют.

Когда парковка становится платной — и легальной

Другое дело — платные парковки. Их можно организовывать на любой территории, если это оформлено по закону. Тогда появляется основание взимать плату, выдавать парковочные разрешения и даже эвакуировать автомобили без оплаты. Но для этого обязательно должны быть установлены официальные знаки: "Платная парковка" и соответствующие таблички, регулирующие доступ.

Без этих знаков — никакой штраф за несанкционированную парковку невозможен. Даже если рядом стоит самодельная табличка "Место только для сотрудников" или "Парковка магазина".

Что такое "парковочное разрешение" и кто его выдает

В ПДД упоминается такое понятие, как "парковочное разрешение". Оно предоставляется на основании оплаты парковки или специального статуса — например, жильцам дома или арендаторам офиса. Однако важно понимать: право на парковку возникает только при наличии соответствующей дорожной инфраструктуры.

Если знак установлен официально, и водитель не имеет разрешения — эвакуация и штраф могут быть законными. Но если знак — самодельный, а территория никак не обозначена, никакого нарушения нет.

Частная территория — другая история

Когда речь идёт о частной парковке — например, во дворе бизнес-центра — ПДД уже не действуют. Здесь вступают в силу правила, установленные собственником. Он может взимать плату, ограничивать доступ, устанавливать шлагбаумы — и всё это будет правомерно, если договор на аренду или владение землёй оформлен должным образом.

Однако даже в этом случае важно: никакие штрафы от имени ГИБДД или эвакуация быть не могут без участия уполномоченных органов и официальных знаков. Если организация вызывает эвакуатор на частную территорию без соответствующего разрешения — это может быть обжаловано в суде.

А если всё-таки эвакуировали

Если вашу машину увезли с места, где не было официальных знаков, а только самодельная табличка "для сотрудников", вы имеете полное право оспорить действия. Главное — зафиксировать отсутствие нужных знаков на фото или видео и приложить эти материалы к жалобе.

Суды в подобных ситуациях, как правило, становятся на сторону водителя. Ведь без нарушения правил дорожного движения, закреплённых в ПДД, и без легитимного основания взимать штраф — наказание является незаконным.

Как не попасть в ловушку

Если вы видите место с ограничительной табличкой, проверьте, есть ли рядом официальный знак дорожного движения. Он должен быть установлен по всем правилам: с указанием, кому доступ разрешён, в какие часы действует ограничение, и является ли парковка платной.

Если таких знаков нет — место можно считать общедоступным. Даже если на асфальте нарисована надпись "персонал" или стоит табличка от охраны, юридической силы они не имеют, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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