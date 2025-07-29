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Как избежать неприятностей на АЗС: 4 ошибки, которые водитель может совершить на заправке

Как безопасно заправлять автомобиль: самые распространённые ошибки водителей на АЗС
2:42
Авто

Автомобильная заправочная станция — место, где автовладельцам приходится бывать довольно часто. Для многих это стало настолько привычным делом, что многие действия на заправке выполняются на автомате. Однако даже опытные водители могут допускать ошибки, которые могут привести к неприятным последствиям. Ознакомьтесь с распространёнными неправильными действиями и научитесь их избегать.

Заправка бензином
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка бензином

Не закрывать двери автомобиля

Одной из самых частых ошибок является оставление дверей или окон открытыми, когда водитель выходит из автомобиля для оплаты топлива. Обычно такие действия не приводят к серьёзным последствиям, но есть риск того, что во время вашего отсутствия злоумышленники могут воспользоваться ситуацией. Оставив машину с открытыми дверями, вы рискуете потерять свои вещи или даже автомобиль. Чтобы избежать этого, всегда закрывайте двери, а лучше используйте брелок или ключ, чтобы убедиться, что всё надежно закрыто.

Не проверять, где находится заправочный пистолет

После того как бак заправлен, многие водители спешат сесть за руль и уехать, не проверив, убрали ли они заправочный пистолет на место. Если в спешке забыть вернуть пистолет в его держатель, при начале движения он может оторваться, что приведет к повреждениям и лишним расходам на ремонт. Чтобы избежать этого, всегда проверяйте, что пистолет на месте перед тем, как покинуть заправку. Это поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит безопасность вашего автомобиля.

Неосторожное вождение на ограниченном пространстве

На заправках обычно мало места для маневров, и многие водители забывают, что на такой территории нужно двигаться особенно осторожно. Неспособность правильно оценить расстояние или неаккуратные манёвры могут привести к столкновениям с другими автомобилями или оборудованием заправочной станции. Важно быть внимательным и осторожно маневрировать, особенно если вокруг много машин. Даже в такой обыденной ситуации, как заправка, всегда важно сохранять концентрацию и спокойствие.

Посещение автозаправочной станции — это часть повседневной рутины для любого водителя, но важно помнить, что даже здесь можно допустить ошибки, которые приведут к неприятным последствиям. Простой анализ своих действий и соблюдение нескольких простых правил помогут избежать проблем и повысить безопасность на АЗС. Будьте внимательны, закрывайте двери, проверяйте заправочный пистолет и маневрируйте осторожно, чтобы не создать лишние трудности для себя и других.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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