Деньги на ветер за средства для авто? Забудьте — 7 автохитростей, которые работают за копейки

Зубная паста очищает фары не хуже специальных средств — лайфхак водителей

3:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Не нужно быть профессиональным механиком, чтобы поддерживать свою машину в хорошем рабочем состоянии. Существует несколько простых приёмов, которые помогут вам не только обезопасить себя на дороге, но и улучшить характеристики автомобиля. Вот несколько лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще и автомобиль более надёжным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Kia Rio 4 2025

Как определить, когда пора менять шины

Этот трюк прост и недорог в исполнении. Чтобы узнать, нужно ли менять шины, возьмите монету и вставьте её в канавку протектора. Если вся монета видна, значит, глубина протектора составляет 1.6 мм, и шины пора менять. Игнорирование этого может привести к аварийной ситуации из-за плохого сцепления с дорогой.

Как избавиться от ледяной корки на стекле

Зимой часто стекла автомобиля покрываются льдом. Чтобы легко избавиться от ледяной корки, смешайте чистую воду с уксусом. Это не только поможет очистить стекла, но и предотвратит появление новой корки в будущем.

Как определить, с какой стороны бензобак

Если вы забыли, с какой стороны находится бензобак, просто обратитесь к панели управления. На индикаторе уровня топлива будет маленький знак в виде бензоколонки, рядом с которым есть стрелка. Стрелка укажет на ту сторону, где расположен бак.

Как использовать зубную пасту для чистки фар

Чистые фары — залог безопасного вождения, но покупка специальных средств для их чистки часто не оправдана. Вместо этого можно использовать обычную зубную пасту, которая есть в каждом доме. Нанесите её на тряпку, аккуратно почистите фары, и вы увидите, как грязь и пыль исчезают.

Как использовать резиновый коврик для решения неожиданных проблем

Резиновый коврик — отличный помощник не только в поддержании чистоты в салоне, но и в сложных ситуациях. Если ваш автомобиль застрял, просто положите коврик под колеса, и это поможет вам выбраться из ловушки, например, из грязи или снега.

Как исправить потрескавшиеся окна с помощью лака для ногтей

Если на окне появились трещины или сколы, не спешите заменять стекло. Используйте обычный лак для ногтей, чтобы остановить распространение повреждения. Просто аккуратно закрасьте трещину, и она перестанет увеличиваться.

Как очистить вентиляцию с помощью щётки для пены

Со временем вентиляционные отверстия в машине забиваются пылью и грязью. Очистить их можно легко, используя щётку для поролона. Эта щётка идеально подходит для того, чтобы достать мусор даже в самых труднодоступных местах.

Эти простые и доступные приёмы помогут вам поддерживать ваш автомобиль в отличном состоянии, продлевая срок службы многих его компонентов и повышая безопасность на дороге. Не стоит тратить время и деньги на сложные процедуры, когда есть такие лёгкие решения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

