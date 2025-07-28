Автоэксперт Попов назвал безопасный способ использования кондиционера в жару

Кондиционер в машине может подвести в жару — как избежать ошибок

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Кондиционер в автомобиле способен навредить двигателю и здоровью, если использовать его неправильно. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Климат контроль

По словам эксперта, большинство современных автомобилей оснащены не просто кондиционерами, а полноценной системой климат-контроля. В этом случае температура в салоне регулируется автоматически.

Попов предупредил, что кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель — до 20 процентов, что сказывается на расходе топлива и ресурсах мотора.

"Наиболее разумно использовать кондиционер либо стоя в заторах, либо при движении в условиях монотонического режима", — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что в ситуациях, когда необходима резкая динамика — например, обгон или ускорение, — работа кондиционера может мешать.

"Высокая нагрузка на двигатель со стороны кондиционера создает сложные условия, для того чтобы можно было получить там хорошее ускорение", — добавил Попов.

Кроме того, эксперт указал на риски для здоровья. По его словам, из кондиционера поступает сухой воздух, в котором активно размножаются бактерии.

"Воздух идет совершенно сухой. В сухом воздухе бактерии живут шикарно. Простудные заболевания и так далее", — подчеркнул Попов.

Он отметил, что сейчас появились автомобильные увлажнители воздуха, подключающиеся к прикуривателю, однако эффективность их невелика.

Что касается защиты салона от перегрева на стоянке, то эксперт рекомендует использовать специальные аксессуары.

Он также упомянул солнцезащитные экраны на лобовое стекло, которые уменьшают нагрев внутри авто. А владельцам автомобилей с дистанционным запуском рекомендовал кратковременно включать охлаждение заранее.