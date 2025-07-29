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Как проверить честность продавца автомобиля: 4 способа выявить скрученный пробег

Как найти скрученный пробег при покупке автомобиля: проверка состояния одометра и других деталей
2:51
Авто

Приобретая автомобиль на вторичном рынке, покупатели надеются, что указанный пробег автомобиля соответствует действительности. Честные продавцы всегда называют реальные цифры, однако некоторые могут попытаться скрыть настоящий пробег, чтобы продать машину дороже. К счастью, есть несколько способов, которые помогут даже новичку определить, был ли пробег скручен.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Как проверять деления одометра

Если у автомобиля механический одометр с "кружочками" или делениями, стоит обратить внимание на их состояние. Если между делениями есть заметные щели или они выглядят необычно, это может быть сигналом о вмешательстве в работу устройства. Также изменение цвета делений — признак того, что прибор мог быть откручен или подвергнут вмешательству.

Предупреждающие знаки на электронном одометре

Если автомобиль оснащён электронным одометром, его показания могут быть изменены с помощью программного обеспечения. В таких случаях на приборной панели может появиться предупреждающий сигнал, который указывает на изменения показаний одометра. Однако этот сигнал может различаться в зависимости от модели машины, поэтому перед покупкой стоит внимательно изучить руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы знать, какие именно знаки могут возникнуть в случае вмешательства.

Изношенные детали — подозрительный признак

Если заявленный пробег автомобиля невелик, но при этом некоторые его детали сильно изношены, это должно насторожить покупателя. Особенно стоит обратить внимание на шины — если протектор слишком изношен для заявленного пробега, это может означать, что авто использовалось больше, чем заявлено. Также стоит проверить руль на наличие потёртостей и износа — следы активного использования будут явным признаком, что машина могла пройти гораздо больше километров, чем указано на одометре.

Не забывайте о возможной замене деталей

Однако стоит помнить, что продавцы могут заменить или обновить определённые детали перед продажей автомобиля. Поэтому важно учитывать состояние всех элементов транспортного средства в совокупности, а не только те, которые поддаются лёгкому визуальному осмотру. В некоторых случаях подмена частей может скрыть реальный пробег машины.

Внимательно проверив состояние одометра и других элементов машины, можно обнаружить возможные признаки скрученного пробега. Покупка автомобиля — это серьёзная инвестиция, и важно быть настороженным, чтобы не попасть на мошенников, пытающихся скрыть истинный пробег. В случае сомнений всегда можно обратиться к специалисту, который поможет выявить все скрытые дефекты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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