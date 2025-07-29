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Что лучше взять вместо Arkana: новая альтернатива уже в России и доступна для заказа

Samsung XM3 поступил в продажу в России: цена достигает 3,6 млн рублей
2:32
Авто

Сразу в нескольких российских городах начали появляться купеобразные кроссоверы Samsung XM3, представляющие собой более современную и технически продвинутую альтернативу Renault Arkana. После прекращения выпуска Arkana на российском рынке интерес к этим моделям заметно вырос.

Renault Arkana
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Renault Arkana

Где купить Samsung XM3 и сколько он стоит

Импортом Samsung XM3 занимаются несколько российских компаний. Автомобили в основном поступают из Южной Кореи и Китая, имеют минимальный пробег и доставляются в любую точку России. Цены варьируются в зависимости от региона и комплектации. Так, в Новосибирске новую XM3 можно купить за 3 140 000 рублей, в Санкт-Петербурге — за 3 000 000 рублей, а в объявлениях с доставкой "под ключ" из Владивостока цена доходит до 3,5-3,6 млн рублей.

Чем Samsung XM3 отличается от Renault Arkana

Несмотря на внешнее сходство, Samsung XM3 — это не прямой аналог российской Arkana. Arkana строилась на более простой платформе Global Access (B0), а XM3 базируется на современной CMF-B, используемой в Renault Clio и Nissan Juke нового поколения. Это дает преимущества в управляемости, безопасности и комфорте.

Двигатели и особенности модели

XM3 предлагается с двумя силовыми установками:

  • 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 125 л. с. с вариатором.

  • 1,3-литровый турбомотор на 152 л. с. в паре с роботизированной коробкой передач.

Вне зависимости от комплектации, все версии XM3 оснащены исключительно передним приводом. Также модель отличается более современным интерьером и улучшенными материалами отделки по сравнению с российской Arkana.

Появление Samsung XM3 на российском рынке стало логичным ответом на уход Arkana и открыло новую нишу для тех, кто ищет купеобразный кроссовер с актуальными технологиями. Несмотря на более высокую цену, XM3 предлагает современную платформу, экономичные моторы и качественный интерьер, что делает его привлекательным вариантом для поклонников Renault, желающих перейти на уровень выше.

Уточнения

Кроссовер (также CUV - Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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