Что лучше взять вместо Arkana: новая альтернатива уже в России и доступна для заказа

Сразу в нескольких российских городах начали появляться купеобразные кроссоверы Samsung XM3, представляющие собой более современную и технически продвинутую альтернативу Renault Arkana. После прекращения выпуска Arkana на российском рынке интерес к этим моделям заметно вырос.
Импортом Samsung XM3 занимаются несколько российских компаний. Автомобили в основном поступают из Южной Кореи и Китая, имеют минимальный пробег и доставляются в любую точку России. Цены варьируются в зависимости от региона и комплектации. Так, в Новосибирске новую XM3 можно купить за 3 140 000 рублей, в Санкт-Петербурге — за 3 000 000 рублей, а в объявлениях с доставкой "под ключ" из Владивостока цена доходит до 3,5-3,6 млн рублей.
Несмотря на внешнее сходство, Samsung XM3 — это не прямой аналог российской Arkana. Arkana строилась на более простой платформе Global Access (B0), а XM3 базируется на современной CMF-B, используемой в Renault Clio и Nissan Juke нового поколения. Это дает преимущества в управляемости, безопасности и комфорте.
XM3 предлагается с двумя силовыми установками:
1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 125 л. с. с вариатором.
1,3-литровый турбомотор на 152 л. с. в паре с роботизированной коробкой передач.
Вне зависимости от комплектации, все версии XM3 оснащены исключительно передним приводом. Также модель отличается более современным интерьером и улучшенными материалами отделки по сравнению с российской Arkana.
Появление Samsung XM3 на российском рынке стало логичным ответом на уход Arkana и открыло новую нишу для тех, кто ищет купеобразный кроссовер с актуальными технологиями. Несмотря на более высокую цену, XM3 предлагает современную платформу, экономичные моторы и качественный интерьер, что делает его привлекательным вариантом для поклонников Renault, желающих перейти на уровень выше.
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