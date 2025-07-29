Неожиданный лидер среди надёжных кроссоверов: эту модель хвалят даже спустя годы

Hyundai Santa Fe признан самым надёжным семиместным кроссовером

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Эксперты ресурса Whatcar провели масштабное исследование среди владельцев семиместных кроссоверов и составили рейтинг самых надёжных моделей SUV. Оценка строилась на данных об эксплуатации автомобилей за последние два года. Многие из представленных машин доступны и на российском рынке.

Фото: ru.skoda.ee is licensed under public domain Skoda Epiq

Hyundai Santa Fe — лидер по надёжности

Первое место занял Hyundai Santa Fe: только 4% владельцев сообщили о незначительных неисправностях, в основном связанных с электроникой. Все машины оставались на ходу, половину отремонтировали в тот же день, остальные — в течение недели. Работы проводились по гарантии, чаще всего бесплатно. На российском вторичном рынке Santa Fe 2018 года с дизелем и полным приводом стоит в среднем 3,5 млн рублей, с бензиновым двигателем — 3,4 млн рублей.

Land Rover Defender — второй в списке

Land Rover Defender оказался на втором месте. У 14% владельцев за два года возникли проблемы, чаще всего с электрикой, отделкой салона, рулевым управлением и кузовом. В 85% случаев автомобиль оставался на ходу, но 63% обращений в сервис сопровождались длительным ремонтом — более недели. Все поломки устранялись по гарантии. В России Defender 2021 года на "вторичке" стоит около 7,9 млн рублей.

Peugeot 5008 — надёжный и доступный

Третье место у Peugeot 5008, признанного самой надёжной моделью марки. Проблемы отметили 16% опрошенных, в основном с тормозной системой и электрикой. Все машины доезжали до сервиса самостоятельно, а 75% из них были отремонтированы в течение суток. Почти все неисправности устранялись по гарантии. Новый 5008 в России стоит около 4,7 млн рублей, модель 2023 года — около 3,9 млн, а машины с пробегом свыше 100 тыс. км доступны по цене до 2 млн рублей.

Другие надёжные семиместные модели

В рейтинг также вошли:

Skoda Kodiaq (дизель, 2016-2024 гг.)

Volvo XC90 (с 2015 года)

Mercedes GLB (с 2019 года)

Kia Sorento (с 2020 года)

Land Rover Discovery (2017-2024 гг.)

Надёжность автомобиля — важный критерий при покупке, особенно если речь идёт о кроссовере для всей семьи. Исследование Whatcar показало, что даже среди многоместных SUV есть модели с минимальным количеством поломок и доступным обслуживанием. Учитывая такие данные, выбор становится более обоснованным и безопасным.

Уточнения

Кроссовер (также CUV - Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

