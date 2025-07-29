Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследования показывают, что тренировка разных типов мышц не требует различных подходов
"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят
Лук нужно убирать в августе до дождей для сохранности урожая
Геологи из Стэнфорда исследовали 120 миллионов лет истории по разрезу реки Пил
Эпидемиолог Карань: клеща нужно извлечь и сдать на анализ как можно скорее
Ребристые свитеры с V-образным вырезом возвращаются в моду как ретро-стиль
Разрешение на жидкости свыше 100 мл в аэропортах Европы: что же поменялось
Ученые обнаружили связь между макияжем и развитием астмы у женщин
Экспертное мнение: когда лучше есть бананы для максимальной пользы для организма

Неожиданный лидер среди надёжных кроссоверов: эту модель хвалят даже спустя годы

Hyundai Santa Fe признан самым надёжным семиместным кроссовером
3:06
Авто

Эксперты ресурса Whatcar провели масштабное исследование среди владельцев семиместных кроссоверов и составили рейтинг самых надёжных моделей SUV. Оценка строилась на данных об эксплуатации автомобилей за последние два года. Многие из представленных машин доступны и на российском рынке.

Skoda Epiq
Фото: ru.skoda.ee is licensed under public domain
Skoda Epiq

Hyundai Santa Fe — лидер по надёжности

Первое место занял Hyundai Santa Fe: только 4% владельцев сообщили о незначительных неисправностях, в основном связанных с электроникой. Все машины оставались на ходу, половину отремонтировали в тот же день, остальные — в течение недели. Работы проводились по гарантии, чаще всего бесплатно. На российском вторичном рынке Santa Fe 2018 года с дизелем и полным приводом стоит в среднем 3,5 млн рублей, с бензиновым двигателем — 3,4 млн рублей.

Land Rover Defender — второй в списке

Land Rover Defender оказался на втором месте. У 14% владельцев за два года возникли проблемы, чаще всего с электрикой, отделкой салона, рулевым управлением и кузовом. В 85% случаев автомобиль оставался на ходу, но 63% обращений в сервис сопровождались длительным ремонтом — более недели. Все поломки устранялись по гарантии. В России Defender 2021 года на "вторичке" стоит около 7,9 млн рублей.

Peugeot 5008 — надёжный и доступный

Третье место у Peugeot 5008, признанного самой надёжной моделью марки. Проблемы отметили 16% опрошенных, в основном с тормозной системой и электрикой. Все машины доезжали до сервиса самостоятельно, а 75% из них были отремонтированы в течение суток. Почти все неисправности устранялись по гарантии. Новый 5008 в России стоит около 4,7 млн рублей, модель 2023 года — около 3,9 млн, а машины с пробегом свыше 100 тыс. км доступны по цене до 2 млн рублей.

Другие надёжные семиместные модели

В рейтинг также вошли:

  • Skoda Kodiaq (дизель, 2016-2024 гг.)

  • Volvo XC90 (с 2015 года)

  • Mercedes GLB (с 2019 года)

  • Kia Sorento (с 2020 года)

  • Land Rover Discovery (2017-2024 гг.)

Надёжность автомобиля — важный критерий при покупке, особенно если речь идёт о кроссовере для всей семьи. Исследование Whatcar показало, что даже среди многоместных SUV есть модели с минимальным количеством поломок и доступным обслуживанием. Учитывая такие данные, выбор становится более обоснованным и безопасным.

 

Уточнения

Кроссовер (также CUV - Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о результатах программы ИБК в строительстве жилья
Ученые разработали универсальную вакцину против рака
Шура о своей жизни в Москве: как роботы-доставщики впечатлили его друзей
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Неправильная техника и слабость мышц живота вызывают боль в пояснице при упражнениях — тренеры
Юрист Харди: за ремонт автомобиля на даче можно получить штраф до 20 тысяч рублей
Налог на вклады в 2025 году: при доходе свыше 210 тысяч рублей придётся платить
Перемещение между рейсами: как однодневное бронирование отеля улучшает путешествие
В августе яблоням и грушам необходима подкормка фосфором и калием
Геофизик Кристиан Мильке объяснил подъём почвы упругой реакцией на обезвоживание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.