Обслуживание, о котором забывают 90% водителей: эти детали убивают вашу машину незаметно

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Масло в редукторе нужно менять: загрязнение ведёт к износу и дорогому ремонту
2:17
Авто

Начинающие водители часто знают об обязательной замене масла и фильтров, но даже опытные автомобилисты нередко упускают из виду важные элементы технического обслуживания, которые со временем могут привести к серьёзным поломкам.

Поломка вариатора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поломка вариатора

Масло в редукторе

Редукторы переднего и заднего мостов со временем могут загрязняться водой и грязью. Масло в них не входит в стандартный список обслуживаемых жидкостей, но его деградация ведёт к износу внутренних механизмов и дорогостоящему ремонту. Не забывайте о проверке и замене масла в редукторе.

Муфта полного привода

Муфта полного привода часто выходит из строя без предупреждений. Например, в автомобилях с системой Haldex (Volkswagen и др.) рекомендуется менять жидкость каждые 3 года. Игнорирование этого правила может привести к перегреву и сбоям в работе системы.

Карданный вал

Карданный вал требует регулярного шприцевания, особенно при активной эксплуатации по неровным дорогам. Каждые 15 000 км специалисты рекомендуют обслуживать крестовины — ключевые элементы вала, которые испытывают повышенные нагрузки.

Масло в раздаточной коробке

Производители, такие как Hyundai, рекомендуют менять трансмиссионное масло в раздатке каждые 120 000 км. Этот узел также подвержен износу при отсутствии своевременного обслуживания.

Высоковольтные провода и свечи зажигания

Провода и свечи не вечны — их ресурс ограничен 7-8 годами. Некоторые автовладельцы дожидаются появления ошибок на приборной панели, вместо того чтобы заменить элементы заранее.

Топливный фильтр

На автомобилях с большим пробегом топливный фильтр часто остаётся без внимания. А между тем его нужно менять каждые 30 000 км, чтобы избежать перебоев в работе двигателя.

Регулярное обслуживание автомобиля — это не только замена масла и фильтров. Уделяйте внимание менее очевидным узлам и жидкостям, чтобы избежать поломок и продлить срок службы машины. Профилактика всегда дешевле ремонта.

Уточнения

Запасная часть (изделие) — изделие, являющееся составной часть более крупного (составного) изделия, предназначенное для замены такой же части с целью ремонта.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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