Как помыть машину и получить эффект блеска, как у голливудских звезд: после этого она заблестит, как зеркало

Как добиться зеркального блеска автомобиля с помощью бальзама для волос

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые автомобилисты могут похвастаться тем, что их машина выглядит как новая, несмотря на то, что была приобретена довольно давно. Чем же объясняется такой идеальный внешний вид? Всё очень просто — секрет заключается не только в регулярном мытье, но и в использовании одного необычного средства.

Фото: commons.wikimedia.org by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ BMW 325i E46

Необычное средство для блеска автомобиля

Возможно, вы удивитесь, но чтобы поддерживать блеск и чистоту машины, можно использовать обычный бальзам для волос. Это средство обладает удивительной эффективностью для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля. Чтобы приготовить состав, достаточно добавить две столовые ложки бальзама в ведро с чистой водой. После тщательного перемешивания получившуюся жидкость нужно нанести на поверхность машины.

Как правильно использовать средство

Эту процедуру рекомендуется проводить сразу после того, как автомобиль был вымыт. Наносите состав на машину и оставьте его на поверхности всего на пару минут, а затем смойте остатки. Результат не заставит себя долго ждать: все загрязнения исчезнут, а лакокрасочное покрытие будет сиять, как будто машина только что с конвейера.

Преимущества такого метода

Если следовать всем рекомендациям, беспокоиться о состоянии лакокрасочного покрытия не стоит. Бальзам для волос не нанесёт вреда, а наоборот, придаст автомобилю яркий блеск. Кроме того, в состав средства входят компоненты с водоотталкивающими свойствами. Это значит, что влажная грязь будет меньше "прилипать" к поверхности, что значительно упростит уход за машиной в будущем.

Использование бальзама для волос — это простой и эффективный способ поддержания блеска вашего автомобиля. Он помогает не только улучшить внешний вид, но и облегчить процесс очистки машины, предотвращая накопление грязи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

