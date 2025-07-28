Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Павел Колобков о протестах на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси: "Это меньшинство"
Нутрициолог развеяла популярный миф о несочетаемости ряда продуктов
Учёные из Китая и Германии назвали собаку лучшим питомцем для людей старше 60 лет
Диетологи рекомендуют жарить яйца без масла с помощью огурца и воды
Российский химик рассказал о китайских кристаллах для лазерного оружия против спутников
В Германии в реке Траве обнаружено ганзейское судно с грузом извести 17 века
Эксперт предупреждает о рисках мошенничества с договором ренты для пенсионеров
Изменения в коллагене названы причиной появления морщин — исследование Бингемтонского университета
Эксперты объясняют, как избежать горечи в кабачках: советы по поливу и уходу

Не доверяете качеству топлива: быстрый тест поможет проверить бензин или дизель

Проверка качества топлива без сложных экспертиз: быстрый тест с использованием бумаги
1:48
Авто

Многие автомобилисты беспокоятся о качестве приобретённого ими бензина или дизеля. Если у вас есть сомнения относительно чистоты горючего, лучше проверить его на наличие примесей. К счастью, для этого не нужно проводить сложных экспертиз — достаточно выполнить простой тест с использованием обычной бумаги.

заправка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
заправка

Что нужно для проверки

Для этого понадобится лист бумаги формата A4. На этот лист капните несколько капель бензина или дизеля. Затем внимательно посмотрите на бумагу: важное правило — на месте, где попало горючее, не должно быть никаких следов загрязнений. Этот участок не должен сильно менять цвет. Если топливо чистое, бумага останется практически без изменений.

Что делать при низких температурах

Если проверка проводится в условиях низкой температуры, обратите внимание на появление "льдинок". Это плохой признак, так как кристаллики льда в топливе свидетельствуют о наличии примесей, что может повлиять на его качество и работу двигателя.

Как долго проводить тест

Процесс тестирования занимает буквально секунды. Этого времени достаточно, чтобы понять, не содержится ли в топливе лишних компонентов. Если на бумаге появились следы или кристаллики, это сигнал, что топливо не соответствует требованиям и его лучше не использовать.

Безопасность и аккуратность

Тест прост, но важен соблюдение осторожности при его проведении. Работая с горючими веществами, следует соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы избежать неприятных последствий. Этот быстрый и эффективный тест поможет вам убедиться в качестве топлива и избежать возможных проблем с двигателем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Юрист объяснил, законно ли включение чаевых в счет
3D-фитнес: тренировки в трех плоскостях улучшают состояние мышц и суставов
Юрист Хаустов напомнил о налоговой льготе для дачников
Как увеличить свою пенсию на 70%: простой, но эффективный способ от экономиста
Психологи считают насыщенность опытом важным компонентом хорошей жизни
От туши до пудры: 5 продуктов, которые уже не выполняют свою роль
Юрист рассказала, в каких случаях разговор с ИИ может выступить доказательством в суде
Бишон-фризе, выжла и бордер-колли тяжело переносят разлуку с хозяином
Полив герани рисовой водой улучшает устойчивость к перепадам температуры
Toyota разрабатывает турбомотор G20E с ресурсом до 1,5 млн км
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.