Миллион километров без вскрытия: Toyota строит мотор, которому завидуют даже танки

Toyota разрабатывает турбомотор G20E с ресурсом до 1,5 млн км

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Компания Toyota готовит к серийному выпуску совершенно новый турбомотор, который обещает не только впечатляющую мощность, но и выдающийся ресурс. Новый агрегат G20E уже сейчас называют потенциальным преемником знаменитых "миллионников" — двигателей, способных без капитального ремонта проходить свыше миллиона километров.

Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поршни двигателя

И если для широкой публики в заголовках звучит цифра 600 лошадиных сил, то профессионалов куда больше интересует другое: инженерный подход и реальный ресурс.

G20E: двигатель нового поколения

Новый силовой агрегат от Toyota получит индекс G20E. В базовой версии это рядная "четвёрка" объёмом 2 литра с турбонаддувом. На максимуме — до 600 л. с. Такая конфигурация вряд ли доберётся до гражданских моделей: её зарезервируют для спортивной линейки Gazoo Racing и концептов.

Зато для массового рынка готовят умеренные версии, дефорсированные до 150-200 л. с., что, по мнению экспертов, откроет дорогу к по-настоящему надёжной эксплуатации. Ведь чем ниже удельная нагрузка на детали, тем больше срок их службы. Именно такая компоновка, по предварительным оценкам, сможет обеспечить ресурсы в диапазоне 1-1,5 млн км без капитального ремонта.

Установка с потенциалом

Инженеры Toyota при проектировании учли сразу несколько факторов:

увеличенное межцилиндровое расстояние — это допускает возможность расточки и дальнейшей модернизации;

лёгкая и компактная архитектура — сравнение с нынешними моторами Toyota показывает явный прогресс в весе и габаритах;

универсальная компоновка — двигатель одинаково хорошо подходит как для поперечной, так и для продольной установки, что делает его пригодным для большинства моделей бренда.

Также подтверждено, что в линейке появится меньший брат G20E — 1,5-литровый вариант, рассчитанный на экономичные автомобили. В обоих случаях ставка делается на сочетание мощности, экономичности и ресурса.

Новый двигатель — новая стратегия

G20E рассчитан на замену сразу нескольких текущих двигателей Toyota: 1.5, 1.6, 2.4 и 2.5-литровых. Унификация позволит сократить издержки и упростить обслуживание. Кроме того, G20E соответствует новому экологическому стандарту "Евро-5+", при этом оставаясь достаточно мощным даже в дефорсированных модификациях (до 400 л. с. в некоторых версиях).

На тестовых стендах в Японии уже испытывается версия с форсировкой под 400 л. с. и стандартным экологическим пакетом. По предварительным данным, результаты впечатляют: двигатель демонстрирует низкие показатели износа, устойчивую работу под нагрузкой и высокую топливную эффективность.

Мотор, который ещё даст бой электромобилям

Toyota, известная своей осторожностью в выборе направлений развития, не спешит уходить в полную электрификацию, как многие конкуренты. Вместо этого компания продолжает улучшать традиционные ДВС, параллельно развивая гибридные технологии. Новый G20E может стать переходной ступенью — мощной, надёжной и современной установкой, способной составить конкуренцию и электромоторам, и сложным гибридным системам.

Если хотя бы часть заявленных характеристик подтвердится, Toyota получит не просто двигатель, а новую инженерную платформу на годы вперёд.

Уточнения

Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

