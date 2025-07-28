Эти машины тянут танки, не ломаясь: техника СССР, которую до сих пор боятся джипы

Советские грузовики обеспечили проходимость армии и промышленности

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О советских легковых автомобилях принято говорить с долей иронии: ломаются, неудобны, устарели. Но вот когда речь заходит о грузовиках — особенно армейских и вездеходах — тон сразу меняется. Именно в этой категории советский автопром действительно добился успеха. Машины, созданные в СССР для военных нужд и тяжёлых условий, по проходимости не уступали танкам. Некоторые из них до сих пор на ходу, а их надёжность вызывает уважение даже у современных механиков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грузовик ГАЗ-66 на дороге

1. ЯГ-10 — пионер трёхосного привода

Появившийся в 1932 году, ЯГ-10 стал первым советским трёхосным грузовиком повышенной проходимости. Его грузоподъёмность и тяговые характеристики были настолько высоки, что машина могла буксировать 10-тонный танк Т-26. При этом "яг" уверенно преодолевал бездорожье — от песков до распутицы. Всего было выпущено 330 экземпляров, но для своего времени это был настоящий технологический прорыв. Единственный минус — зависимость от импортных комплектующих, из-за чего производство свернули.

2. ГАЗ-66 — вездеход на все времена

ГАЗ-66, более известный как "Шишига", выпускался с 1964 года и стал легендой благодаря своей феноменальной проходимости. Полноприводный грузовик с короткой базой и высокой посадкой отлично чувствовал себя в грязи, снегу и на горных дорогах. Его активно использовали не только военные, но и геологи, строители, спасатели. До конца 1990-х годов было произведено свыше 965 тысяч экземпляров. Многие из них до сих пор в строю.

3. ЗиЛ-157 — Гран-при в Брюсселе

Старейший в этом списке ЗиЛ-157 начал производиться в 1958 году и стал первым советским серийным грузовиком с полным приводом. Машина использовалась в армии, в лесном хозяйстве, на северах. Простая, надёжная, неприхотливая — настоящая "рабочая лошадка". ЗиЛ-157 даже получил Гран-при Всемирной выставки в Брюсселе, опередив разработки европейских и американских инженеров. Прекратили выпуск модели только в 1988 году.

4. КрАЗ-255Б — "лаптёжник" без слабых мест

Суровый КрАЗ-255Б, прозванный "лаптёжником" за характерные широкие шины, был настоящим тяжеловозом: 9 тонн грузоподъёмности, выдающаяся тяга, мощная лебёдка. Он уверенно шёл по заболоченным дорогам, не пасовал перед песками и снежными заносами. Производство шло с 1967 по 1993 год. Всего выпустили более 160 тысяч машин, из которых треть ушла на экспорт. КрАЗы часто можно было встретить на стройках, в армии и даже в миссиях ООН.

5. ЗиЛ-131 — надёжный универсал

ЗиЛ-131 пришёл на смену 157-му и быстро стал новым эталоном советского грузовика. С 1966 по 1994 год на конвейере, он выпускался в десятках модификаций — от тягачей до командных пунктов. Машина отличалась высокой проходимостью, грузоподъёмностью 5 тонн и надёжностью. До сих пор множество этих грузовиков трудятся в отдалённых регионах, лесных хозяйствах, спасательных службах.

6. КамАЗ-4310 — армейский гигант

Разработка КамАЗ-4310 началась в 1970-х, а серийное производство стартовало в 1981 году. Это был крупнотоннажный грузовик повышенной проходимости, изначально рассчитанный на военные задачи. Грузоподъёмность — до 7 тонн, высокая подвеска и прочная рама делали его идеальным для пересечённой местности. К 2001 году было произведено более 273 тысяч единиц, и до сих пор многие автомобили находятся в рабочем состоянии.

7. Урал-375 — армейский вездеход

Урал-375 с бензиновым двигателем появился в 1961 году как мощный армейский тягач и грузовик. Благодаря уникальной для своего времени проходимости, машина быстро стала основой для ракетных комплексов, командных машин и других видов армейской техники. Единственным слабым местом был двигатель — в 1977 году его заменили дизельным, выпустив Урал-4320. Тем не менее, 375-й выпускался до 1993 года, а общее количество выпущенных машин превысило 100 тысяч.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

