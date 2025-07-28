1,6 млн км на одном моторе? Эти машины доказали, что вечный двигатель существует

Два пикапа Toyota Tundra прошли более 1,5 млн км при регулярном обслуживании

5:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили всё чаще разочаровывают владельцев ресурсом двигателя и подвески: 300-400 тысяч километров до серьёзного ремонта сегодня считается успехом. Однако ещё недавно инженеры создавали настоящие шедевры выносливости, способные пройти без "капиталки" по 1,5 миллиона километров и даже больше. Некоторые из таких машин до сих пор на ходу, а их истории давно вошли в легенды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) BMW 325i

1. BMW 325i — немецкая "тройка", проверенная Mobil

Одним из самых впечатляющих примеров надёжности стал BMW 325i (серия E30), использованный американской компанией Mobil Oil для длительных испытаний. Автомобиль проехал почти 1,6 млн км на стенде, подвергаясь постоянным нагрузкам. Никаких капитальных ремонтов не проводилось — только регулярная замена масла. Этот эксперимент стал наглядной демонстрацией ресурса, заложенного инженерами BMW в 1980-х годах.

2. Volvo 240 DL — 26 лет в одних руках

Хотя в России эта модель известна слабо, в Канаде и Европе Volvo 240 DL считалась эталоном надёжности. Один из экземпляров, принадлежавший канадцу Селдену Куперу, проехал более 1,5 млн км без серьёзного ремонта. Владелец утверждал, что всё время обслуживал автомобиль по регламенту и не экономил на масле и фильтрах. Машина выпускалась с 1974 по 1993 год и заслуженно вошла в мировую историю как одна из самых живучих моделей.

3. Lexus LS400 — японский бизнес-класс с ресурсом в миллионы

Журналист из США Мэтт Фара стал обладателем Lexus LS400 с пробегом 900 тыс. миль (1,45 млн км) и решил довести машину до отметки 999 999 миль дважды. После сброса счётчика он повторно "намотал" ещё столько же. В сумме — более 1,6 млн км. При этом никаких крупных ремонтов не проводилось. Только плановое техобслуживание, замена расходников и аккуратная езда. LS400 стал одним из символов надёжности бренда Lexus и японского подхода к качеству.

4. Mercedes-Benz 240D — миллион без капремонта

Хотя Mercedes-Benz 240D американца Пола Хармана не дотянул до 1,5 млн км, он уверенно преодолел рубеж в 1,1 млн, прежде чем потребовал серьёзного вмешательства. Для модели с атмосферным дизелем это не рекорд, но показатель, достойный внимания. 240D — один из тех "мерседесов", которые сделали марку синонимом долговечности. Сам владелец объяснял успех регулярной заменой масла и минимизацией агрессивной езды.

5. Saab 900 SPG — турбомотор, который смог

Турбированные машины редко попадают в списки выносливых. Однако Saab 900 SPG стал исключением. Модель 1989 года принадлежала американцу, который сумел довести пробег до впечатляющей отметки (точное число не раскрывается), после чего передал автомобиль производителю. Сегодня машина выставлена в музее бренда как символ инженерного успеха. Для турбодвигателя с конца 1980-х это достижение по-прежнему остаётся уникальным.

6. Toyota Tundra — современная надёжность из США

Если предыдущие машины — наследие прошлого, то Toyota Tundra, выпущенные в 2007 году, доказывают: надёжность ещё не ушла окончательно. Сразу два пикапа этой модели преодолели рубеж в 1,5 и 1,6 млн км. Один принадлежал Виктору Шеппарду, другой — Аарону Морванту. Примечательно, что оба живут в Луизиане и обслуживали свои Tundra у одного дилера. История этих машин — не реклама, а реальность, подтверждённая сервисной документацией.

7. Volvo 1800S — мировой рекордсмен

И, наконец, абсолютный чемпион — Volvo 1800S 1966 года выпуска, принадлежавший американцу Ирву Гордону. За годы владения он проехал на машине более 5,1 млн км, официально став рекордсменом по версии Guinness World Records. Автомобиль обслуживался по заводским регламентам, и сам владелец не уставал повторять: секрет — в регулярной замене масла и аккуратной езде. Gordon умер в 2018 году, но его автомобиль остался живым символом надёжности.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

