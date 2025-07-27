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Инспектор остановил и пропал? Сколько можно ждать по закону — и когда пора действовать

Водитель может потребовать ускорить оформление после остановки ГАИ
2:56
Авто

В российских правилах дорожного движения и административных регламентах ГИБДД нет прямого запрета на одновременную остановку нескольких транспортных средств. Однако у водителей закономерно возникает вопрос: а что делать, если инспектор остановил и заставляет ждать — иногда по 30-40 минут, пока занимается другими автомобилями?

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Закон разрешает, но с оговорками

Согласно пункту 67 административного регламента МВД, инспектор ДПС имеет право останавливать сразу несколько автомобилей, особенно в случае массовых проверок или при нестандартной ситуации на дороге. Но в приоритете — пресечение наиболее опасных нарушений. А если определить, кто из водителей нарушил грубее, сразу не удаётся, инспектор обязан минимизировать время общения с каждым из них.

В этом же документе (пункт 89) указано, что сотрудник полиции при остановке транспортного средства обязан подойти к каждому водителю, представиться, предъявить удостоверение по требованию и объяснить причину остановки. То есть задерживать водителей без объяснения причин и без взаимодействия — нельзя.

Что делать, если инспектор "морозит"

На практике бывает, что сотрудник подошёл, представился — и ушёл заниматься другими автомобилями. А водитель остаётся ждать своей очереди неопределённое время. Подобные действия нарушают часть 1 статьи 28.5 КоАП РФ, где сказано, что составление административного протокола должно происходить немедленно после выявления правонарушения.

Если оформление затягивается, водитель имеет полное право:

  • Попросить ускорить процесс, напомнив инспектору о регламенте;

  • Включить видеозапись — это допустимо, если вы не мешаете работе сотрудника;

  • Задокументировать ожидание — время, действия инспектора, количество остановленных машин;

  • Подать жалобу — сначала в отделение ГИБДД, а при необходимости — в прокуратуру.

Однако стоит понимать, что доказать намеренную волокиту будет непросто. Иногда инспектор действительно действует в рамках правомочий, особенно если ситуация на дороге требует контроля над несколькими машинами. Кроме того, если вы действительно нарушили ПДД, то даже длительное оформление будет считаться законным.

Итог: права есть — но лучше действовать спокойно

Закон не запрещает инспекторам останавливать сразу несколько автомобилей. Но они обязаны соблюдать правила общения с каждым водителем и не допускать длительных задержек без объяснений. Если время ожидания выходит за разумные рамки, у водителя есть законные инструменты защиты — от вежливого напоминания до подачи жалобы. Главное — вести себя спокойно, корректно и, по возможности, фиксировать происходящее.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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