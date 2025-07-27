Инспектор остановил и пропал? Сколько можно ждать по закону — и когда пора действовать

В российских правилах дорожного движения и административных регламентах ГИБДД нет прямого запрета на одновременную остановку нескольких транспортных средств. Однако у водителей закономерно возникает вопрос: а что делать, если инспектор остановил и заставляет ждать — иногда по 30-40 минут, пока занимается другими автомобилями?
Согласно пункту 67 административного регламента МВД, инспектор ДПС имеет право останавливать сразу несколько автомобилей, особенно в случае массовых проверок или при нестандартной ситуации на дороге. Но в приоритете — пресечение наиболее опасных нарушений. А если определить, кто из водителей нарушил грубее, сразу не удаётся, инспектор обязан минимизировать время общения с каждым из них.
В этом же документе (пункт 89) указано, что сотрудник полиции при остановке транспортного средства обязан подойти к каждому водителю, представиться, предъявить удостоверение по требованию и объяснить причину остановки. То есть задерживать водителей без объяснения причин и без взаимодействия — нельзя.
На практике бывает, что сотрудник подошёл, представился — и ушёл заниматься другими автомобилями. А водитель остаётся ждать своей очереди неопределённое время. Подобные действия нарушают часть 1 статьи 28.5 КоАП РФ, где сказано, что составление административного протокола должно происходить немедленно после выявления правонарушения.
Если оформление затягивается, водитель имеет полное право:
Попросить ускорить процесс, напомнив инспектору о регламенте;
Включить видеозапись — это допустимо, если вы не мешаете работе сотрудника;
Задокументировать ожидание — время, действия инспектора, количество остановленных машин;
Подать жалобу — сначала в отделение ГИБДД, а при необходимости — в прокуратуру.
Однако стоит понимать, что доказать намеренную волокиту будет непросто. Иногда инспектор действительно действует в рамках правомочий, особенно если ситуация на дороге требует контроля над несколькими машинами. Кроме того, если вы действительно нарушили ПДД, то даже длительное оформление будет считаться законным.
Закон не запрещает инспекторам останавливать сразу несколько автомобилей. Но они обязаны соблюдать правила общения с каждым водителем и не допускать длительных задержек без объяснений. Если время ожидания выходит за разумные рамки, у водителя есть законные инструменты защиты — от вежливого напоминания до подачи жалобы. Главное — вести себя спокойно, корректно и, по возможности, фиксировать происходящее.
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