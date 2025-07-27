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Купил машину — не забудь обмыть: суеверия на дороге живы и сильны, как никогда, но стоит ли им верить

Водители избегают деталей с авторазборок из-за страха перенять негатив
4:57
Авто

Водительская среда в России, как и любая другая, не обошлась без народных примет. Некоторые из них передаются десятилетиями, другие появились недавно, но уже успели укорениться. Кто-то верит в них всерьёз, кто-то — с иронией. Но факт остаётся фактом: у большинства водителей есть хотя бы одна "личная" примета, которую они соблюдают. Ford даже проводил в 2021 году опрос на эту тему — он показал, что отечественные автомобилисты действительно суеверны. Но какие из этих примет стоят внимания, а какие — пустой предрассудок?

Поломка вариатора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поломка вариатора

Приметы при покупке автомобиля

Особенно много поверий связано с приобретением машины — особенно подержанной. Здесь суеверия удивительным образом переплетаются с логикой:

  • "Купи у успешного — будет удача". Считается, что машина "впитывает" энергетику владельца. Это можно трактовать и рационально: ухоженный автомобиль у аккуратного владельца действительно реже ломается.

  • "Обойди машину три раза, обмой и освяти". Обход — полезная пауза, чтобы ещё раз осмотреть авто и прислушаться к внутреннему голосу. Обливание водой — языческая традиция, а вот освящение действительно практикуется в православной культуре. Хотя церковь одобряет только последнее.

  • "Первым пассажиром не должна быть женщина". Причины этой приметы неясны, но уходит она корнями в древние поверья, не имеющие никакого отношения к реальности.

  • "Если есть мелкий дефект — крупных не будет". Предполагается, что техника "разрядила" свою негативную энергию. Здравого смысла в этом немного, но люди продолжают верить.

Многие также отказываются покупать запчасти с авторазборок — особенно от машин, побывавших в ДТП. Считается, что такие детали "переносят беду". В техническом смысле тут, скорее, вопрос надёжности, а не мистики.

Приметы в дороге

Не менее распространены приметы, связанные с поведением за рулём:

  • "Не свисти и не считай деньги в машине" — к финансовым потерям. Практического смысла немного, но эти действия могут отвлекать, а суеверный запрет — напоминать об осторожности.

  • "Выбросил мусор из окна — жди беды". Хорошая примета с точки зрения экологии и воспитания. Даже если в суеверии нет смысла, его соблюдение делает дороги чище.

  • "Получил штраф в начале поездки — вернись домой". Может восприниматься как знак, что вы не в лучшей форме. Иногда действительно полезно сделать паузу.

  • "Помыл машину — жди угона". Это, скорее, городская легенда. Но такие совпадения и правда случаются — как и в любом большом городе, где работает автоворовская сеть.

  • "Сбил собаку — будет ДТП с человеком". Эта примета пугает, но за ней, вероятно, скрывается моральный механизм: чувство вины заставляет водителя нервничать, отвлекаться и ошибаться.

Амулеты, иконы и талисманы в салоне

Многие водители размещают в машине обереги: иконы, ладанки, подвески, фигурки. Иногда это личная вера, иногда — дань традиции или желание "на всякий случай" защититься. Некоторые верят, что амулеты помогают от неприятностей, другие — что они просто создают уют и уверенность. С точки зрения психологии, если талисман снижает тревожность и повышает концентрацию — в этом уже есть польза.

"Если человек верит, что определённый ритуал или предмет поможет ему чувствовать себя спокойнее, это действительно может отразиться на его поведении за рулём", — отмечают специалисты в области психологии восприятия риска.

В чём действительно есть смысл

Психологи и автоинструкторы единодушны: любое действие, которое заставляет водителя быть внимательнее и осмотрительнее, — полезно. Например, остановка из-за суеверного страха может дать время собраться с мыслями, снизить стресс, а значит — повысить безопасность. В этом плане даже приметы, лишённые логики, выполняют важную функцию.

С другой стороны, слепое следование приметам может дать ложное чувство защищённости, особенно если пренебрегаются реальные меры предосторожности. Как бы то ни было, самое главное — сохранять здравый смысл.

"Дорога любит внимательных и умеющих думать, а не тех, кто полагается на приметы", — скажет любой опытный автоинструктор.

Суеверия — это часть культуры, и на дороге они порой работают как напоминание: быть внимательным, сохранять спокойствие и не полагаться на удачу вслепую. Ведь настоящая защита — это опыт, дисциплина и здравый смысл за рулём.

Уточнения

Суеве́рие — предрассудок, представляющий собой практику, основанную на восприятии сил, необъяснимых законами природы, поскольку эти силы не находят себе обоснования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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