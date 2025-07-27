Сильный ливень — враг не только обзора: вот что может вывести вашу машину из строя за 3 секунды

ГИБДД: дождь снижает сцепление и увеличивает тормозной путь автомобиля

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Лето 2025 года выдалось особенно дождливым, и водителям стоит освежить в памяти ключевые правила движения в таких условиях. Дождь не только ухудшает обзор, но и резко снижает сцепление с дорогой, увеличивая риск аварий. Несоблюдение базовых рекомендаций может привести к серьезным последствиям — от потери управления до выхода из строя двигателя. Ниже — перечень самых важных правил, которые помогут сохранить безопасность и контроль над автомобилем даже в самый сильный ливень.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) торможение на мокрой трассе

Уменьшить скорость и увеличить дистанцию

Когда дорога покрыта водой, следует немедленно сбросить скорость. Мокрое покрытие резко снижает эффективность шин, особенно если их протектор уже частично изношен. Вода на проезжей части удлиняет тормозной путь, а если к этому добавить реакцию водителя — то становится очевидно, что стандартные дистанции между автомобилями становятся недостаточными. Дождь и поднимаемые колесами других машин брызги ухудшают обзор, и в такие моменты особенно важно сохранить как можно больше свободного пространства вокруг.

Если дождь становится слишком интенсивным и стеклоочистители уже не справляются — безопаснее всего включить аварийную сигнализацию, аккуратно съехать на обочину и подождать, пока ливень немного утихнет.

Борьба с запотевшими стеклами

Во время дождя в салоне автомобиля повышается влажность, из-за чего начинают запотевать стекла. Это резко ограничивает обзор и создает дополнительную угрозу. Самое эффективное решение — включить кондиционер и направить поток воздуха на лобовое стекло. Даже в прохладную погоду кондиционер поможет быстро избавиться от конденсата благодаря осушению воздуха.

Осторожность при прохождении луж и колей

Мокрая дорога сама по себе опасна, но особую угрозу представляют лужи. При наезде на лужу на высокой скорости происходит аквапланирование: шина теряет контакт с асфальтом, скользит по поверхности воды, и водитель лишается управления. Главное правило при попадании в аквапланирование — не крутить руль резко и не тормозить. Руль нужно держать прямо и дождаться, пока колеса снова не обретут сцепление с дорогой.

Нельзя недооценивать и опасность дорожных колей. В сухую погоду они лишь слегка мешают, но в дождь превращаются в водные ловушки. Лучше всего немного сместиться в сторону, чтобы не ехать строго по колее и не набирать в них воду колесами.

Опасные участки: рельсы, брусчатка, разметка

Скользкими в дождь становятся не только асфальт и лужи, но и другие поверхности — трамвайные пути, резиновые покрытия на переездах, бетонные участки, дорожная разметка, особенно нанесенная краской, и старая брусчатка. Все они требуют повышенного внимания и плавных маневров, без резких ускорений и торможений.

Осторожно: гидроудар

Одна из самых серьезных угроз в дождь — попадание воды во впускную систему. Если в цилиндры попадет вода, двигатель может получить так называемый гидроудар — это происходит, когда поршень не может сжать несжимаемую жидкость. Результат — серьезные повреждения вплоть до полного выхода из строя мотора. Даже неглубокая лужа может стать фатальной, если пройти ее на скорости. Лучше снизить скорость перед въездом в воду и убедиться, что глубина безопасна.

Шквальный ветер и падающие предметы

Ливень часто сопровождается сильным порывистым ветром, особенно в открытых пространствах и возле лесополос. В таких условиях опасность представляют не только другие автомобили, но и окружающая среда — падающие ветки, мусор, рекламные щиты и даже целые деревья. Важно держать руки на руле обеими руками и быть готовым среагировать на внезапное препятствие.

Сушка тормозов

Еще одна полезная привычка в дождь — периодически просушивать тормозные колодки. Для этого достаточно время от времени слегка нажимать на педаль тормоза, особенно после прохождения через лужу. Это помогает удалить воду с тормозных дисков и сохранить эффективность торможения в нужный момент.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

