Сильный ливень — враг не только обзора: вот что может вывести вашу машину из строя за 3 секунды

Лето 2025 года выдалось особенно дождливым, и водителям стоит освежить в памяти ключевые правила движения в таких условиях. Дождь не только ухудшает обзор, но и резко снижает сцепление с дорогой, увеличивая риск аварий. Несоблюдение базовых рекомендаций может привести к серьезным последствиям — от потери управления до выхода из строя двигателя. Ниже — перечень самых важных правил, которые помогут сохранить безопасность и контроль над автомобилем даже в самый сильный ливень.
Когда дорога покрыта водой, следует немедленно сбросить скорость. Мокрое покрытие резко снижает эффективность шин, особенно если их протектор уже частично изношен. Вода на проезжей части удлиняет тормозной путь, а если к этому добавить реакцию водителя — то становится очевидно, что стандартные дистанции между автомобилями становятся недостаточными. Дождь и поднимаемые колесами других машин брызги ухудшают обзор, и в такие моменты особенно важно сохранить как можно больше свободного пространства вокруг.
Если дождь становится слишком интенсивным и стеклоочистители уже не справляются — безопаснее всего включить аварийную сигнализацию, аккуратно съехать на обочину и подождать, пока ливень немного утихнет.
Во время дождя в салоне автомобиля повышается влажность, из-за чего начинают запотевать стекла. Это резко ограничивает обзор и создает дополнительную угрозу. Самое эффективное решение — включить кондиционер и направить поток воздуха на лобовое стекло. Даже в прохладную погоду кондиционер поможет быстро избавиться от конденсата благодаря осушению воздуха.
Мокрая дорога сама по себе опасна, но особую угрозу представляют лужи. При наезде на лужу на высокой скорости происходит аквапланирование: шина теряет контакт с асфальтом, скользит по поверхности воды, и водитель лишается управления. Главное правило при попадании в аквапланирование — не крутить руль резко и не тормозить. Руль нужно держать прямо и дождаться, пока колеса снова не обретут сцепление с дорогой.
Нельзя недооценивать и опасность дорожных колей. В сухую погоду они лишь слегка мешают, но в дождь превращаются в водные ловушки. Лучше всего немного сместиться в сторону, чтобы не ехать строго по колее и не набирать в них воду колесами.
Скользкими в дождь становятся не только асфальт и лужи, но и другие поверхности — трамвайные пути, резиновые покрытия на переездах, бетонные участки, дорожная разметка, особенно нанесенная краской, и старая брусчатка. Все они требуют повышенного внимания и плавных маневров, без резких ускорений и торможений.
Одна из самых серьезных угроз в дождь — попадание воды во впускную систему. Если в цилиндры попадет вода, двигатель может получить так называемый гидроудар — это происходит, когда поршень не может сжать несжимаемую жидкость. Результат — серьезные повреждения вплоть до полного выхода из строя мотора. Даже неглубокая лужа может стать фатальной, если пройти ее на скорости. Лучше снизить скорость перед въездом в воду и убедиться, что глубина безопасна.
Ливень часто сопровождается сильным порывистым ветром, особенно в открытых пространствах и возле лесополос. В таких условиях опасность представляют не только другие автомобили, но и окружающая среда — падающие ветки, мусор, рекламные щиты и даже целые деревья. Важно держать руки на руле обеими руками и быть готовым среагировать на внезапное препятствие.
Еще одна полезная привычка в дождь — периодически просушивать тормозные колодки. Для этого достаточно время от времени слегка нажимать на педаль тормоза, особенно после прохождения через лужу. Это помогает удалить воду с тормозных дисков и сохранить эффективность торможения в нужный момент.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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