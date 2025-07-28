Массовый отзыв авто: что скрывают крупнейшие бренды и как это отразится на водителях

Опасные дефекты: 860 тысяч авто отозваны из-за риска возгорания и аварий

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Крупнейшие автомобильные бренды отзывают 860 000 автомобилей из-за серьезных опасений, включая утечку топлива и возможные пожары

Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jeep Grand Cherokee L

Автомобильная промышленность снова столкнулась с крупным отзывом автомобилей по всей территории США, затрагивающим более 860 000 машин.

Причиной стало несколько серьёзных проблем, среди которых утечка топлива, неисправности подголовников и сбои в работе информационно-развлекательных систем. Рассмотрим, что привело к отзыву и как это повлияет на владельцев.

Компания Ford объявила о отзыве почти 700 000 автомобилей моделей Bronco Sport и Escape, оснащенных 1,5-литровыми двигателями. Проблема заключается в топливной форсунке, которая может треснуть и вызвать утечку топлива. Это создает риск возгорания, что представляет серьезную угрозу безопасности водителей и пассажиров.

Чтобы исправить эту неисправность, Ford обновит программное обеспечение для управления двигателем бесплатно. Уведомления для владельцев будут разосланы в середине августа, что позволит владельцам оперативно принять меры и избежать возможных последствий.

Stellantis, еще один крупный игрок на автомобильном рынке, отзывает 121 398 автомобилей моделей Jeep Grand Cherokee и Jeep Grand Cherokee L, выпущенных в 2023–2024 годах. Основная проблема заключается в подголовниках сидений второго ряда, которые могут не зафиксироваться должным образом. В случае аварии это увеличивает риск травм для пассажиров, что является серьезным нарушением требований Федерального стандарта безопасности транспортных средств № 202.

Компания уже начала принимать меры по устранению этой проблемы, и владельцам будут направлены уведомления о необходимости визита в сервисный центр для устранения дефекта.

Отзыв автомобилей из-за проблем с информационно-развлекательной системой

Компания Mercedes-Benz также отзывает 43 422 автомобиля модели Metris 2020-2023 годов выпуска. Проблема заключается в неправильном закреплении электрических соединений информационно-развлекательной системы. Это может привести к отсутствию изображения с камеры заднего вида, что значительно увеличивает риск аварий, так как ограничивает видимость позади автомобиля. Это особенно опасно в условиях ограниченной видимости или при маневрировании на узких участках.

Mercedes-Benz уже работает над исправлением этой неисправности и оповестит владельцев о необходимости посетить сервисные центры для устранения дефекта.

Отзыв 860 000 автомобилей — это значительное событие, которое подчеркивает важность соблюдения стандартов безопасности в автомобильной промышленности. В случае с утечкой топлива, неисправностью подголовников и проблемами с информационными системами, производители активно работают над устранением дефектов и обеспечением безопасности своих клиентов. Важно, чтобы владельцы автомобилей следовали рекомендациям производителей и своевременно посещали сервисные центры для устранения возможных проблем.

Уточнения

Jeep Grand Cherokee — среднеразмерный внедорожник, производимый американской компанией Chrysler (отделение Jeep).

