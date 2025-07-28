Электромобили: растущий спрос и падающее качество сервиса

Шокирующие цифры: 85% владельцев электрокаров сталкиваются с проблемами ремонта в первый год

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В последние годы продажа и обслуживание электромобилей стали одной из самых обсуждаемых тем в автомобильной отрасли. Несмотря на устойчивый рост продаж новых электромобилей в целом, ситуация с их ремонтом вызывает некоторые трудности.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Исследования показывают, что хотя обслуживание электромобилей обходится владельцам дешевле, чем у бензиновых автомобилей, существуют и свои сложности, особенно в вопросах обслуживания и ремонта.

За первую половину 2025 года было продано более 607 089 новых электромобилей, что подтверждает интерес автолюбителей к экологически чистым транспортным средствам. Однако, несмотря на стабильный спрос, владельцы электромобилей сталкиваются с рядом проблем, связанных с ремонтом и обслуживанием своих машин. Примечательно, что 85% владельцев электромобилей возвращали свои автомобили в сервисный центр в течение первого года владения. Это может быть связано с тем, что многие электромобили требуют более сложного обслуживания и ремонта по сравнению с бензиновыми автомобилями.

Одной из ключевых проблем является продолжительное время, которое дилеры тратят на ремонт электромобилей. Например, владельцы Tesla ожидают возврата своих автомобилей на 23% дольше, чем владельцы других марок. А владельцы других электромобилей в целом ждут на 34% дольше. Это объясняется необходимостью в дополнительном обучении сервисных специалистов, а также более сложной технической конструкцией электромобилей, требующей специфического подхода и инструментов.

К сожалению, ситуация с ремонтом продолжает ухудшаться. В 2024 году только 28% владельцев электромобилей получили обслуживание в тот же день, что является значительным снижением по сравнению с 40% в 2023 году. Это может быть связано с нехваткой квалифицированных специалистов и увеличением количества электромобилей на дорогах, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сервисные центры.

Дополнительные проблемы возникают и с длительным хранением автомобилей в автосервисах. Число владельцев электромобилей, чьи автомобили оставались на ночь в сервисах, выросло с 21% до 29%. Это подчеркивает необходимость улучшения работы сервисных центров и повышения их способности быстро обслуживать электромобили.

Интересно, что 71% владельцев Tesla решают свои проблемы с ремонтом за один визит, в то время как 65% владельцев других электромобилей также решают свои проблемы с ремонтом за один визит. Однако в целом, ситуация с ремонтом все еще оставляет желать лучшего.

В будущем, для того чтобы ускорить процесс обслуживания электромобилей, традиционные автопроизводители, такие как General Motors, Ford, Hyundai и Honda, будут вынуждены активно инвестировать в обучение специалистов и создание инфраструктуры для обслуживания электромобилей. Электромобили остаются молодым и развивающимся сегментом автомобильной отрасли, и проблемы с их ремонтом лишь подчеркивают огромный потенциал этого рынка для автопроизводителей. Но при этом важно не забывать, что для роста и успешного функционирования отрасли необходимо преодолеть множество вызовов, связанных с обучением персонала и улучшением сервисных центров.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

