Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
54% россиян преодолевают языковой барьер за границей с помощью жестов
Зачем и как использовать борную кислоту для повышения урожайности томатов
Рынок зерна взбудоражен: экспортная пошлина на кукурузу рекордно снижена
Коллаген уходит безмолвно: 5 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать
Как ледяные ванны помогают активировать обмен веществ и укрепляют иммунную систему, объясняет специалист
Летний клубничный торт: пошаговый рецепт с свежими ягодами и воздушным тестом
Астрономы обнаружили галактику в форме символа бесконечности
Как Архип Глушко уклонился от вопроса о венчании в церкви?
В США провели уникальную операцию на белухе — удалена киста на голове

Не поменял масло - налетел на капиталку: как частая замена масла спасает ваш турбодвигатель

Эксперт объяснил, как турбодвигатели могут выйти из строя из-за плохого масла
4:14
Авто

Турбированные двигатели становятся всё более популярными, так как они обеспечивают высокую мощность и экономичность при меньших размерах. Однако они требуют особого ухода, особенно в части замены масла. Неправильная эксплуатация может привести к серьёзным поломкам и высоким затратам на ремонт. Одним из самых важных аспектов ухода за турбированным двигателем является частая замена масла, которая помогает избежать многих проблем.

турбина автомобиля
Фото: wikimedia by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
турбина автомобиля

Почему масло в турбодвигателе стареет быстрее

Турбокомпрессор работает в условиях высоких температур и больших нагрузок. Например, ротор турбины вращается на скорости до 200 000 об/мин, а температура выхлопных газов может достигать 1000°C.

Из-за таких условий масло в турбированном двигателе окисляется гораздо быстрее, чем в атмосферных двигателях. Масло начинает образовывать отложения и терять свои смазывающие свойства. Это приводит к повышенному износу компонентов двигателя и турбокомпрессора.

  • Производители рекомендуют менять масло каждые 30 000 км, но это максимальное значение для идеальных условий, таких как длинные поездки по трассе.

  • Эксперты советуют менять масло каждые 10 000-15 000 км, особенно если вы ездите в городских условиях, часто совершаете короткие поездки или запускаете двигатель зимой.

Симптомы неисправности турбокомпрессора

Если масло в турбодвигателе не меняется вовремя, это может привести к серьёзным проблемам с турбокомпрессором. Поначалу вы можете заметить такие симптомы:

  • Снижение мощности и повышенный расход топлива - это происходит из-за того, что грязь забивает маслопроводы, ограничивая подачу масла к подшипникам турбокомпрессора.

  • Вслед за этим появляется свист турбокомпрессора при разгоне — это звуковой сигнал изношенных подшипников и люфта вала.

На этом этапе ремонт уже может не быть целесообразным, и чаще всего приходится менять весь турбокомпрессор. В худшем случае, если ротор разрушится, его обломки могут попасть в цилиндры, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

Какие масла лучше использовать в турбодвигателе

Для турбированных двигателей важно использовать масла с высокой термической стабильностью и сопротивлением сдвигу.

  • Наилучшими являются синтетические масла с низкой вязкостью (например, 0W-30, 5W-30), которые сохраняют свои свойства в широком температурном диапазоне.

Замена масла после регенерации турбокомпрессора

После замены или регенерации турбокомпрессора необходимо провести полную замену масла и фильтров. Старое масло содержит металлическую стружку и частицы из поврежденного турбокомпрессора, которые могут вывести новый компонент из строя за несколько минут.

Процедура включает в себя:

  1. Промывку масляной системы специальным препаратом.

  2. Замену масла и фильтра.

  3. Ручную заливку свежего масла в турбокомпрессор перед его первым запуском.

После замены масла, первые 30 минут двигатель должен работать на малых оборотах без нагрузки, чтобы масло могло проникнуть во все каналы и образовать смазывающую пленку.

Практические правила эксплуатации турбодвигателя

Прогрев перед заправкой

Очень важно прогреть двигатель перед поездкой. Турбокомпрессор требует 2-3 минуты, чтобы масло достигло всех точек смазки. Это важно для нормальной работы системы и предотвращения быстрого износа.

Охлаждение турбокомпрессора после интенсивной езды

Остановка горячего двигателя может привести к пригоранию масла на горячих элементах турбокомпрессора, что образует трудноудаляемые отложения. Чтобы избежать этого, рекомендуется:

После интенсивной езды поработать на холостом ходу 30-60 секунд перед тем, как заглушить двигатель. Это позволит турбине остыть и предотвратит повреждения.

Уточнения

Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — устройство с непрерывным рабочим процессом и с вращательным движением рабочего элемента, на котором происходит преобразование кинетической энергии и/или внутренней энергии рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу на валу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Рынок зерна взбудоражен: экспортная пошлина на кукурузу рекордно снижена
Коллаген уходит безмолвно: 5 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать
Как ледяные ванны помогают активировать обмен веществ и укрепляют иммунную систему, объясняет специалист
Эксперт объяснил, как турбодвигатели могут выйти из строя из-за плохого масла
Летний клубничный торт: пошаговый рецепт с свежими ягодами и воздушным тестом
Астрономы обнаружили галактику в форме символа бесконечности
Как Архип Глушко уклонился от вопроса о венчании в церкви?
В США провели уникальную операцию на белухе — удалена киста на голове
Палеонтологи в восторге: в Монголии обнаружен динозавр с уникальными конечностями
Донорство крови: привилегии и бонусы для доноров в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.