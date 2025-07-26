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Дизельные автомобили на грани исчезновения: как скандал 2015 года изменил авторынок

Дизель теряет популярность в Европе: что стоит за этим трендом
4:51
Авто

Дизельные автомобили были символом экономичности и надёжности, особенно в Европе, где высокие цены на топливо и налоги на выбросы побуждали людей выбирать эти машины. Однако с течением времени дизельные автомобили теряют свою популярность. Почему это происходит, и действительно ли дизельное топливо становится анахронизмом?

Черный выхлоп
Фото: Designed by Freepik by toa55, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черный выхлоп

Снижение популярности дизельных автомобилей

В 2015 году дизельные автомобили составляли более 50% европейского рынка. Однако к 2024 году их доля упала до менее 14%, а в некоторых странах, таких как Норвегия, этот показатель уменьшился до менее 5%.

Причины падения популярности

  1. Скандал Dieselgate (2015): Один из ключевых факторов, повлиявших на снижение интереса к дизельным автомобилям, — это скандал с мошенничеством в 2015 году. Volkswagen был обвинён в том, что использовал программы, которые занижали реальные выбросы загрязняющих веществ. Это вызвало волну расследований, штрафов и, как следствие, запретов на дизельные автомобили в некоторых городах.

  2. Строгие экологические стандарты: Экологические нормы, такие как Евро-6 и Евро-7, требуют от автопроизводителей достижения очень низких уровней выбросов, что делает производство дизельных двигателей слишком дорогим. Для соответствия этим стандартам приходится устанавливать дорогостоящие сажевые фильтры (DPF) и системы AdBlue, что увеличивает сложность конструкций и стоимость автомобилей.

  3. Запреты на дизель в крупных городах: В таких мегаполисах, как Париж, Брюссель, Берлин и Мадрид, уже введены или планируются запреты на дизельные автомобили, особенно те, которые не соответствуют стандартам Евро-6. Некоторые города планируют полностью запретить дизельные автомобили к 2030 году.

Рост популярности гибридов и электромобилей

Гибридные автомобили и электромобили становятся всё более популярными в Европе. Гибриды не требуют подзарядки, но уже помогают экономить топливо, в то время как электромобили полностью освобождены от многих налогов и считаются "зелёными" транспортными средствами. В условиях таких изменений дизель теряет свои позиции.

Преимущества и недостатки дизельных двигателей

Преимущества

  • Эффективность: Дизельные двигатели потребляют меньше топлива, особенно при длительных поездках по трассе.

  • Тяговитость: Это идеальный выбор для больших транспортных средств, фургонов и внедорожников, которые требуют мощного двигателя для перевозки тяжёлых грузов.

  • Ресурс двигателя: Многие дизельные двигатели могут пройти более 400 000 км без необходимости в капитальном ремонте.

Недостатки

  • Сложная конструкция: Дизельные двигатели требуют установки турбин, сажевых фильтров и системы AdBlue, что увеличивает стоимость обслуживания.

  • Дорогой ремонт и обслуживание: Все эти дополнительные компоненты делают ремонт дизельных двигателей более дорогим.

  • Медленное достижение рабочей температуры: Это увеличивает расход топлива на начальном этапе поездки.

  • Ограничения в городах: Многие города вводят ограничения на дизельные автомобили, что делает их использование неудобным.

Когда стоит покупать дизельный автомобиль

Дизельные автомобили всё ещё могут быть хорошим выбором для определённых людей:

  • Если вы часто ездите на длинные расстояния или по трассам.

  • Если вам нужен автомобиль с мощным двигателем для перевозки тяжёлых грузов или буксировки.

  • Если автомобиль имеет полную историю обслуживания и соответствует стандарту Евро 6.

Когда стоит избегать дизельного автомобиля

  • Если вы живёте в большом городе, где есть экологические запреты.

  • Если вы не хотите иметь дело с системой AdBlue, сажевыми фильтрами и другими сложностями обслуживания.

  • Если вы планируете перепродажу автомобиля через несколько лет, так как на дизельные автомобили часто снижается спрос.

Заключение: Дизель не умирает, но меняет свою нишу

Дизельные автомобили не исчезают полностью, но их роль постепенно меняется. В настоящее время дизель — это выбор для тех, кто много путешествует по трассам и умеет ухаживать за своим автомобилем. Однако будущее Corvette и многих других автомобилей, скорее всего, связано с электрификацией, особенно в Европе, где нарастает поддержка экологически чистого транспорта.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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