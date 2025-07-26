Дизельные автомобили на грани исчезновения: как скандал 2015 года изменил авторынок

Дизельные автомобили были символом экономичности и надёжности, особенно в Европе, где высокие цены на топливо и налоги на выбросы побуждали людей выбирать эти машины. Однако с течением времени дизельные автомобили теряют свою популярность. Почему это происходит, и действительно ли дизельное топливо становится анахронизмом?
В 2015 году дизельные автомобили составляли более 50% европейского рынка. Однако к 2024 году их доля упала до менее 14%, а в некоторых странах, таких как Норвегия, этот показатель уменьшился до менее 5%.
Скандал Dieselgate (2015): Один из ключевых факторов, повлиявших на снижение интереса к дизельным автомобилям, — это скандал с мошенничеством в 2015 году. Volkswagen был обвинён в том, что использовал программы, которые занижали реальные выбросы загрязняющих веществ. Это вызвало волну расследований, штрафов и, как следствие, запретов на дизельные автомобили в некоторых городах.
Строгие экологические стандарты: Экологические нормы, такие как Евро-6 и Евро-7, требуют от автопроизводителей достижения очень низких уровней выбросов, что делает производство дизельных двигателей слишком дорогим. Для соответствия этим стандартам приходится устанавливать дорогостоящие сажевые фильтры (DPF) и системы AdBlue, что увеличивает сложность конструкций и стоимость автомобилей.
Запреты на дизель в крупных городах: В таких мегаполисах, как Париж, Брюссель, Берлин и Мадрид, уже введены или планируются запреты на дизельные автомобили, особенно те, которые не соответствуют стандартам Евро-6. Некоторые города планируют полностью запретить дизельные автомобили к 2030 году.
Гибридные автомобили и электромобили становятся всё более популярными в Европе. Гибриды не требуют подзарядки, но уже помогают экономить топливо, в то время как электромобили полностью освобождены от многих налогов и считаются "зелёными" транспортными средствами. В условиях таких изменений дизель теряет свои позиции.
Эффективность: Дизельные двигатели потребляют меньше топлива, особенно при длительных поездках по трассе.
Тяговитость: Это идеальный выбор для больших транспортных средств, фургонов и внедорожников, которые требуют мощного двигателя для перевозки тяжёлых грузов.
Ресурс двигателя: Многие дизельные двигатели могут пройти более 400 000 км без необходимости в капитальном ремонте.
Сложная конструкция: Дизельные двигатели требуют установки турбин, сажевых фильтров и системы AdBlue, что увеличивает стоимость обслуживания.
Дорогой ремонт и обслуживание: Все эти дополнительные компоненты делают ремонт дизельных двигателей более дорогим.
Медленное достижение рабочей температуры: Это увеличивает расход топлива на начальном этапе поездки.
Ограничения в городах: Многие города вводят ограничения на дизельные автомобили, что делает их использование неудобным.
Дизельные автомобили всё ещё могут быть хорошим выбором для определённых людей:
Если вы часто ездите на длинные расстояния или по трассам.
Если вам нужен автомобиль с мощным двигателем для перевозки тяжёлых грузов или буксировки.
Если автомобиль имеет полную историю обслуживания и соответствует стандарту Евро 6.
Если вы живёте в большом городе, где есть экологические запреты.
Если вы не хотите иметь дело с системой AdBlue, сажевыми фильтрами и другими сложностями обслуживания.
Если вы планируете перепродажу автомобиля через несколько лет, так как на дизельные автомобили часто снижается спрос.
Дизельные автомобили не исчезают полностью, но их роль постепенно меняется. В настоящее время дизель — это выбор для тех, кто много путешествует по трассам и умеет ухаживать за своим автомобилем. Однако будущее Corvette и многих других автомобилей, скорее всего, связано с электрификацией, особенно в Европе, где нарастает поддержка экологически чистого транспорта.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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