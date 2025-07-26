Как сохранить автомобиль в идеальном состоянии: 8 проверенных советов перед длительной стоянкой

Эксперт рассказал о подготовке автомобиля к длительной стоянке

4:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Летом многие автомобили простаивают неделями, пока их владельцы уезжают в отпуск или на дачу, отправляются в дальние поездки или переезжают на удаленную работу. Важно не забывать, что длительная стоянка автомобиля требует подготовки, чтобы сохранить его в хорошем состоянии. Технический директор автомастерской поделился рекомендациями, которые помогут избежать проблем с автомобилем после долгого простоя.

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземная парковка

1. Заправка бака

Первое, что нужно сделать — это заправить бак до полного. Это поможет предотвратить образование конденсата, что в свою очередь защитит топливную систему от коррозии. Полный бак предотвращает попадание воздуха и влаги в топливную систему, что может привести к проблемам при запуске двигателя.

2. Аккумулятор

Особое внимание стоит уделить аккумулятору. Если он старый или слабый, вероятность его разряда в процессе простоя автомобиля велика. В таком случае рекомендуется либо отключить клемму, либо полностью снять аккумулятор. Однако при таком способе стоит помнить, что сигнализация будет отключена, что требует внимательности при выборе места для парковки. Лучше всего оставить машину на охраняемой стоянке или в подземном паркинге под видеонаблюдением, чтобы обеспечить безопасность.

Если автомобиль остаётся рядом с домом, важно убедиться в исправности аккумулятора и оставить его с включенной сигнализацией.

Рекомендуется также оставить второй ключ у родственников или друзей, чтобы они могли отреагировать в случае непредвиденной ситуации.

3. Защита от пыли и грязи

Перед длительным простоям важно плотно закрыть окна и двери автомобиля, чтобы предотвратить попадание пыли, грязи и насекомых в салон. Это также поможет избежать неприятных запахов и загрязнений внутри.

4. Место для парковки

Не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями, в местах с ограниченной видимостью или возле мусорных баков. Для защиты автомобиля от солнца и дождя идеальным вариантом будет тенистое место или использование защитного чехла. Чехол не только защитит кузов и лакокрасочное покрытие от солнечных лучей, но и предохранит машину от дождя и грязи.

5. Уборка предметов в автомобиле

Прежде чем оставить машину на длительную стоянку, важно убрать все предметы, которые могут стать источником возгорания или привлечь внимание воров. Это включает в себя:

Сумки и личные вещи.

Стеклянные бутылки, стаканы.

Автомобильные сиденья и любые предметы, которые могут привлечь внимание или испортиться от тепла.

6. Подготовка тормозной системы и кузова

При длительном простое тормозные диски могут начать корродировать, а ржавчина на кузове и подвеске может усилиться, особенно в условиях дождя и перепадов температур. Поэтому перед тем, как оставить машину, рекомендуется тщательно помыть автомобиль, уделяя особое внимание аркам, нижней части кузова и подвеске. Это поможет избежать проблем с коррозией и сохранить внешний вид машины.

7. Проверьте уровень технических жидкостей

Если автомобиль долго стоял на холостом ходу, моторное масло может стекать в картер двигателя. При возвращении не спешите сразу ехать: убедитесь, что уровень технических жидкостей в норме. Рекомендуется дать автомобилю поработать на холостом ходу хотя бы 5-10 минут перед тем, как начать движение, чтобы все системы пришли в норму.

8. Как выбрать гараж

Если вы планируете ставить автомобиль в гараж, убедитесь, что в нем достаточно места. Гараж должен быть достаточно просторным, чтобы машина могла встать с комфортом, а вокруг неё было свободное пространство для вентиляции. Оставьте около 2 метров свободного места со всех сторон от кузова автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

