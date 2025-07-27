Бесшумный, плавный… и укачивает: почему электромобили вызывают кинетоз

Электромобили обещают комфорт и бесшумную езду, но всё больше водителей и пассажиров жалуются: даже тех, кого никогда не укачивало, в электрокарах начинает тошнить. Причина — кинетоз, или "морская болезнь", вызванная рассинхронизацией сигналов, поступающих в мозг от разных органов чувств.
Во время движения органы зрения фиксируют перемещение, но мышцы и суставы этого не чувствуют. Вестибулярный аппарат и глаза передают мозгу информацию, не совпадающую с сигналами от тела. Возникает "сенсорный конфликт", на который организм реагирует:
— тошнотой,
— головокружением,
— потливостью,
— ощущением тревоги.
Эти симптомы чаще всего проявляются у пассажиров, особенно на задних сиденьях. Но в электромобилях всё обостряется по ряду специфических причин.
Почему именно электромобили вызывают больше дискомфорта
Что можно сделать:
— Пассажирам лучше сидеть на переднем сиденье, где меньше рассинхронизации сигналов.
— Чаще открывайте окна или включайте вентиляцию — приток свежего воздуха помогает.
— Плавно разгоняйтесь и тормозите, особенно если в салоне находятся чувствительные к укачиванию люди.
— При необходимости — короткие перерывы на свежем воздухе.
Морска́я боле́знь - ощущение тошноты из-за монотонных колебаний.
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