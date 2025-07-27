Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лишай у собак передается человеку через контакт с питомцем
Чрезмерное потребление кофе может вызвать акне и стресс: советы по умеренности
Переросшие огурцы превратятся в деликатес: простой способ заморозки удивит зимой
Правда ли диапазон повторений упражнений имеет значение? Наука наконец-то заняла свою сторону
Павел Прилучный отписался от страницы дочери: адвокат раскрыл причину этого поступка
Климатический кризис: прогнозы ученого о жаре и засухе после 2030 года
Эксперты рекомендуют: как полив и температурный режим воды влияют на вкус огурцов
Дворец земледельцев в Казани: спорное здание, ставшее символом города
Пробежка в баскетболе: нарушение при более двух шагах с мячом, объясняет тренер

Бесшумный, плавный… и укачивает: почему электромобили вызывают кинетоз

Эксперты объяснили, почему в электромобилях чаще укачивает — эффект электрокинетоза
2:26
Авто

Электромобили обещают комфорт и бесшумную езду, но всё больше водителей и пассажиров жалуются: даже тех, кого никогда не укачивало, в электрокарах начинает тошнить. Причина — кинетоз, или "морская болезнь", вызванная рассинхронизацией сигналов, поступающих в мозг от разных органов чувств.

Вид из салона летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вид из салона летом

Почему электромобили сильнее укачивают: эффект "электрокинетоза"

Во время движения органы зрения фиксируют перемещение, но мышцы и суставы этого не чувствуют. Вестибулярный аппарат и глаза передают мозгу информацию, не совпадающую с сигналами от тела. Возникает "сенсорный конфликт", на который организм реагирует:

— тошнотой,
— головокружением,
— потливостью,
— ощущением тревоги.

Эти симптомы чаще всего проявляются у пассажиров, особенно на задних сиденьях. Но в электромобилях всё обостряется по ряду специфических причин.

Почему именно электромобили вызывают больше дискомфорта

  1. Бесшумность
    В обычных авто звук двигателя служит подсознательным ориентиром — мозг отслеживает ускорение, торможение, ритм. В электромобиле же мотор почти не слышен, и мозг теряет один из важных ориентиров.

  2. Особое торможение
    Электрокары используют рекуперативную систему торможения, и для неподготовленного водителя это может приводить к резким и непривычным замедлениям. Такие рывки особенно неприятны для чувствительных пассажиров.

  3. Моментальные ускорения
    Электромобили обладают мгновенным откликом и способны стартовать очень резко. Если водитель часто нажимает на педаль газа, это провоцирует частые перепады ускорения, что усиливает укачивание.

  4. Слишком плавное движение
    Парадоксально, но ровный и равномерный ход электрокара вызывает у некоторых пассажиров эффект "плавания", как на катере. Отсутствие вибраций и звуков усиливает ощущение дезориентации.

Что можно сделать:

— Пассажирам лучше сидеть на переднем сиденье, где меньше рассинхронизации сигналов.
— Чаще открывайте окна или включайте вентиляцию — приток свежего воздуха помогает.
— Плавно разгоняйтесь и тормозите, особенно если в салоне находятся чувствительные к укачиванию люди.
— При необходимости — короткие перерывы на свежем воздухе.

Уточнения

Морска́я боле́знь - ощущение тошноты из-за монотонных колебаний.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Пробежка в баскетболе: нарушение при более двух шагах с мячом, объясняет тренер
Госдолг Польши: премьер Туск сигнализирует об опасном росте дефицита бюджета
5 оттенков педикюра, которые не стоит использовать женщинам старше 60 лет
Кинолог Ник Бузис объяснил, как обоняние помогает собакам справляться со страхами и тревогой
Откровения Дарьи Мельниковой о материнстве: как она справляется с тремя детьми
Густой, ароматный суп-гуляш: раскроем все секреты безупречного блюда, который оценит каждый
Стерильные комары на Гавайях: новый метод борьбы с вымиранием птиц
Как не ошибиться при подкормке роз в августе: советы агрономов в выборе удобрений
Экспертные советы, как минимизировать ущерб при затоплении квартиры
Работа из дома: как правильно делать перерывы, чтобы избежать выгорания и усталости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.