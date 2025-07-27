Бесшумный, плавный… и укачивает: почему электромобили вызывают кинетоз

Эксперты объяснили, почему в электромобилях чаще укачивает — эффект электрокинетоза

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Электромобили обещают комфорт и бесшумную езду, но всё больше водителей и пассажиров жалуются: даже тех, кого никогда не укачивало, в электрокарах начинает тошнить. Причина — кинетоз, или "морская болезнь", вызванная рассинхронизацией сигналов, поступающих в мозг от разных органов чувств.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вид из салона летом

Почему электромобили сильнее укачивают: эффект "электрокинетоза"

Во время движения органы зрения фиксируют перемещение, но мышцы и суставы этого не чувствуют. Вестибулярный аппарат и глаза передают мозгу информацию, не совпадающую с сигналами от тела. Возникает "сенсорный конфликт", на который организм реагирует:

— тошнотой,

— головокружением,

— потливостью,

— ощущением тревоги.

Эти симптомы чаще всего проявляются у пассажиров, особенно на задних сиденьях. Но в электромобилях всё обостряется по ряду специфических причин.

Почему именно электромобили вызывают больше дискомфорта

Бесшумность

В обычных авто звук двигателя служит подсознательным ориентиром — мозг отслеживает ускорение, торможение, ритм. В электромобиле же мотор почти не слышен, и мозг теряет один из важных ориентиров. Особое торможение

Электрокары используют рекуперативную систему торможения, и для неподготовленного водителя это может приводить к резким и непривычным замедлениям. Такие рывки особенно неприятны для чувствительных пассажиров. Моментальные ускорения

Электромобили обладают мгновенным откликом и способны стартовать очень резко. Если водитель часто нажимает на педаль газа, это провоцирует частые перепады ускорения, что усиливает укачивание. Слишком плавное движение

Парадоксально, но ровный и равномерный ход электрокара вызывает у некоторых пассажиров эффект "плавания", как на катере. Отсутствие вибраций и звуков усиливает ощущение дезориентации.

Что можно сделать:

— Пассажирам лучше сидеть на переднем сиденье, где меньше рассинхронизации сигналов.

— Чаще открывайте окна или включайте вентиляцию — приток свежего воздуха помогает.

— Плавно разгоняйтесь и тормозите, особенно если в салоне находятся чувствительные к укачиванию люди.

— При необходимости — короткие перерывы на свежем воздухе.

Уточнения

Морска́я боле́знь - ощущение тошноты из-за монотонных колебаний.

