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Цвет имеет значение: неожиданные выводы о безопасности и практичности авто

Эксперты объяснили, как цвет автомобиля влияет на безопасность и комфорт
3:01
Авто

Выбор цвета для автомобиля часто воспринимается как сугубо эстетическое решение, но на самом деле он может повлиять на эксплуатационные характеристики и безопасность. Исследования показывают, что оттенок кузова играет не меньшую роль, чем его внешний вид.

автомобиль Ferrari Testarossa
Фото: commons.wikimedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль Ferrari Testarossa

Как цвет автомобиля влияет на практичность и безопасность

Цвет автомобиля существенно влияет на его видимость. Белые автомобили, как правило, попадают в ДТП реже, чем чёрные, поскольку белый цвет делает машину более заметной на дороге, особенно в условиях плохой видимости или тумана.

Тёмные цвета: проблемы с перегревом

Тёмные машины поглощают больше солнечного света, превращая салон в парилку в жаркие дни. Разница в температуре между чёрной и белой машиной на парковке может составлять до 20°C, что делает тёмные автомобили менее комфортными в условиях летнего зноя.

Практичность в уходе: серебристые и бежевые оттенки

Серебристые и бежевые автомобили скрывают мелкие повреждения от дорожной гальки, а пыль и грязные разводы на них гораздо менее заметны, чем на чёрных или глянцевых поверхностях. Это может значительно облегчить уход за автомобилем, особенно в условиях городского загрязнения.

Продажа автомобиля и цвет

Цвет влияет и на рыночную стоимость подержанных автомобилей. Нейтральные тона, такие как белый, серебристый и серый, пользуются устойчивым спросом, в то время как яркие или экзотические цвета могут отпугнуть некоторых покупателей. Это важно учитывать, если планируется перепродажа автомобиля в будущем.

Психология и ассоциации с цветом

Хотя существует мнение, что красные автомобили ассоциируются с более агрессивными водителями, научных доказательств этой связи нет. Такие представления часто основаны на личных стереотипах и культурных особенностях.

Для плохих дорог лучше выбрать грязевые оттенки

Для регионов с плохими дорогами или частыми дождями, где машина быстро загрязняется, лучше выбирать тёмно-серые или коричневые цвета. На таких автомобилях следы эксплуатации не так заметны.

Цвет и визуальные эффекты

Тёмные цвета делают автомобиль визуально более компактным, а светлые — наоборот, увеличивают его размеры. Это может быть полезно при выборе компактных моделей, где важно учитывать внешние габариты.

Итог: эмоции и расчёт

Современные керамические покрытия и тонировка частично решают проблему перегрева, но физические свойства краски, такие как отражающая способность, остаются важным фактором. Выбор цвета всегда остаётся за владельцем, который должен сбалансировать эстетические предпочтения с практическими соображениями.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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