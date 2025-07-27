Почему тормоза могут подвести в ливень — и как этого легко избежать

Длительное движение по мокрой дороге или проезд через глубокую лужу могут серьёзно повлиять на эффективность тормозной системы.
Особенно это актуально на трассе, где водитель редко использует педаль тормоза. В результате вода скапливается на тормозных дисках и колодках, и в нужный момент тормоза могут попросту не сработать. Чтобы избежать этой опасной ситуации, достаточно соблюдать одно простое правило.
Главное правило — периодическая просушка тормозов
После проезда по глубокой луже или во время движения по мокрой трассе необходимо периодически коротко нажимать на педаль тормоза. Речь идёт о лёгких нажатиях, без значительного замедления — просто для того, чтобы колодки слегка прижались к дискам. Это позволяет "просушить" тормозную систему и восстановить её эффективность.
Когда и как это делать:
— Приближаясь к перекрёсткам, населённым пунктам или просто спустя каждые 10 минут движения по трассе в дождь, слегка нажимайте на тормоз.
— Не нужно снижать скорость — цель не торможение, а устранение влаги с дисков.
— Делайте это особенно после проезда по большим лужам, где тормозные элементы обильно смачиваются водой.
Город и трасса — разные условия
В городе просушка происходит автоматически: вы часто тормозите в потоке. А вот на трассе, особенно с круиз-контролем, тормоза долгое время могут не использоваться, и это повышает риск отказа при внезапном нажатии.
Автоматическая просушка — уже в некоторых авто
Современные автомобили с электронными системами иногда оснащаются функцией автоматической просушки тормозов — при включении дворников машина сама слегка прижимает колодки. Но не на всех моделях эта опция есть, так что ручной контроль всё ещё актуален.
Тормозная колодка - часть тормозной системы и её основной рабочий компонент.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?