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Почему тормоза могут подвести в ливень — и как этого легко избежать

Один приём помогает предотвратить удлинение тормозного пути на мокрой трассе
2:01
Авто

Длительное движение по мокрой дороге или проезд через глубокую лужу могут серьёзно повлиять на эффективность тормозной системы.

Дождь
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дождь

Как избежать отказа тормозов на мокрой трассе: одно простое правило

Особенно это актуально на трассе, где водитель редко использует педаль тормоза. В результате вода скапливается на тормозных дисках и колодках, и в нужный момент тормоза могут попросту не сработать. Чтобы избежать этой опасной ситуации, достаточно соблюдать одно простое правило.

Главное правило — периодическая просушка тормозов

После проезда по глубокой луже или во время движения по мокрой трассе необходимо периодически коротко нажимать на педаль тормоза. Речь идёт о лёгких нажатиях, без значительного замедления — просто для того, чтобы колодки слегка прижались к дискам. Это позволяет "просушить" тормозную систему и восстановить её эффективность.

Когда и как это делать:

— Приближаясь к перекрёсткам, населённым пунктам или просто спустя каждые 10 минут движения по трассе в дождь, слегка нажимайте на тормоз.
— Не нужно снижать скорость — цель не торможение, а устранение влаги с дисков.
— Делайте это особенно после проезда по большим лужам, где тормозные элементы обильно смачиваются водой.

Город и трасса — разные условия

В городе просушка происходит автоматически: вы часто тормозите в потоке. А вот на трассе, особенно с круиз-контролем, тормоза долгое время могут не использоваться, и это повышает риск отказа при внезапном нажатии.

Автоматическая просушка — уже в некоторых авто

Современные автомобили с электронными системами иногда оснащаются функцией автоматической просушки тормозов — при включении дворников машина сама слегка прижимает колодки. Но не на всех моделях эта опция есть, так что ручной контроль всё ещё актуален.

Уточнения

Тормозная колодка - часть тормозной системы и её основной рабочий компонент.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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