Подержанное авто — не кот в мешке: что спросить у продавца, чтобы не пожалеть

Что спросить у продавца при покупке подержанного авто — кроме цены

2:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка автомобиля с пробегом — всегда риск. За привлекательной ценой может скрываться целый список проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Dean Hochman from Overland Park, Kansas, U.S., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парковка

Что спросить у продавца подержанного авто: не только про цену

Именно поэтому первый разговор с продавцом должен быть чётким, информативным и подготовленным. Ниже — ключевые вопросы, которые помогут избежать неприятных сюрпризов.

1. Подлинность документов и юридическая чистота

Первое, что нужно выяснить:

— оригинальный ли ПТС;

— нет ли ограничений на регистрацию;

— не находится ли авто в залоге, аресте или розыске.

Это база, без которой сделка может быть аннулирована даже спустя время.

2. Реальный пробег и его подтверждение

Спросите:

— подтверждён ли пробег сервисной книжкой или отчётами диагностики;

— проводились ли регулярные ТО в соответствии с километражом.

Завышенный износ при небольшом пробеге — тревожный сигнал.

3. Причина продажи прямо сейчас

Честный ответ может многое прояснить. Иногда машина действительно продаётся из-за смены авто, но бывает, что причина — начинающиеся технические проблемы.

4. История эксплуатации и ДТП

Прямо задайте вопрос: попадала ли машина в серьёзные аварии, требовавшие восстановления? Любая информация о прошлых повреждениях важна — особенно для оценки состояния кузова, геометрии и безопасности.

5. Где и как обслуживали автомобиль

Спросите:

— обслуживалась ли машина в официальном сервисе;

— есть ли чеки, записи или подтверждения работ.

Периодическое обслуживание — показатель ответственного владельца и здоровья автомобиля.

6. Текущие неисправности и предстоящие траты

Выясните, есть ли особенности в работе двигателя, коробки, подвески, электрики. Также узнайте:

— что нужно будет ремонтировать в ближайшее время;

— какие детали недавно менялись (тормоза, свечи, масла и др.).

7. Комплектация и дополнительные элементы

Уточните наличие:

— второго ключа;

— штатного домкрата и инструмента;

— запасного колеса.

Отсутствие мелочей — это дополнительные расходы и возможный сигнал небрежного отношения к авто.

8. Была ли диагностика — и можно ли сделать свою

Спросите:

— есть ли свежий отчёт по компьютерной диагностике;

— можно ли организовать осмотр и тест-драйв.

Открытость продавца к проверке говорит в его пользу.

Взвешенный подход — гарантия уверенной сделки

Не бойтесь задавать много вопросов. Лучше получить честные ответы заранее, чем потом столкнуться с затратами и разочарованием. Грамотный диалог с продавцом — залог удачной покупки.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

