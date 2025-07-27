Зачем иногда нужно ездить на высоких оборотах: совет, который продлит жизнь двигателю

Автоэксперты: спокойная езда может навредить двигателю — нужен режим нагрузки

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Спокойная езда и экономия топлива кажутся разумным выбором, но опытные автолюбители утверждают: время от времени мотор нужно "взбадривать".

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Зачем иногда ездить на высоких оборотах: польза для двигателя

Речь идёт о поездках на повышенных оборотах — и это действительно может продлить жизнь двигателю, если делать всё с умом.

Чем вредна исключительно "тихая" езда

При постоянной езде на низких оборотах ухудшается масляное снабжение узлов, повышается риск образования нагара в камерах сгорания и на свечах, а в поддоне картера скапливается влага. Всё это со временем приводит к преждевременному износу двигателя.

Как и зачем разгонять мотор:

Специалисты советуют периодически поднимать обороты двигателя до 4500-5000 об/мин, удерживая такую нагрузку в течение 30 минут при скорости более 100 км/ч. Эта простая мера:

— помогает испарить влагу из системы,

— очищает свечи зажигания и камеры сгорания от нагара,

— нормализует работу ДВС при длительной городской эксплуатации.

Как часто это делать

На новых автомобилях необходимость в "разгоне" почти отсутствует. А вот на машинах с пробегом от 20 000 км такую практику желательно применять каждые 2-3 тысячи км, особенно после зимы или длительной езды в пробках.

Без фанатизма

Важно не перебарщивать: частая езда на высоких оборотах снижает эффективность смазки и может навредить мотору. Всё хорошо в меру — и особенно для силовых агрегатов с уже заметным пробегом.

Уточнения

Свеча зажигания - устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

