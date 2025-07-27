Печка на максимум и без паники: как действовать при перегреве в пробке

Перегрев двигателя: почему нельзя глушить мотор сразу и как действовать в пробке

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Запах сладковатого антифриза, стрелка температуры на красной зоне и паника в салоне — перегрев двигателя в пробке может застать врасплох.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Что делать, если двигатель перегревается в пробке: первые 30 секунд решают всё

Если действовать быстро и правильно, можно избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта.

Первое: выключите кондиционер

Даже если жара невыносимая, кондиционер нужно немедленно отключить. Он создаёт дополнительную нагрузку на двигатель, что только усугубляет ситуацию.

Второе: включите печку на максимум

Да, это неприятно — особенно летом. Но отопитель салона в экстренной ситуации превращается в дополнительный радиатор: он отводит тепло от перегревающегося двигателя, помогая ему остыть.

Чего категорически нельзя делать:

— Не глушите мотор на ходу. Резкое выключение двигателя остановит циркуляцию охлаждающей жидкости, и в блоке цилиндров произойдёт локальное закипание.

— Не открывайте крышку радиатора или расширительного бачка. Это крайне опасно: кипящий антифриз под давлением может вызвать ожоги.

— Не лейте холодную воду на мотор. Резкий перепад температур приведёт к трещинам в блоке цилиндров.

— Не пытайтесь ехать с посторонними звуками. Если слышны стуки или скрежет — дальнейшие попытки запуска мотора бессмысленны. Только эвакуатор.

Плавно перестраивайтесь и остановитесь

С включённой аварийкой перестраивайтесь к обочине или на край дороги. Избегайте резких манёвров. После остановки глушите двигатель, откройте капот, но не трогайте моторный отсек минимум 10-15 минут.

Не заливайте жидкость "на горячую"

Даже после остывания не стоит сразу доливать антифриз или воду. Сначала нужно выяснить, почему мотор перегрелся. Без устранения причины ситуация повторится.

Спокойствие — лучший инструмент

Первые 30 секунд после перегрева критичны. Правильные действия помогут избежать серьёзных повреждений, а паника и спешка — верный путь к капитальному ремонту.

Уточнения

Автомоби́льная про́бка - скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка дороги.



