Печка на максимум и без паники: как действовать при перегреве в пробке

Запах сладковатого антифриза, стрелка температуры на красной зоне и паника в салоне — перегрев двигателя в пробке может застать врасплох.
Если действовать быстро и правильно, можно избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта.
Первое: выключите кондиционер
Даже если жара невыносимая, кондиционер нужно немедленно отключить. Он создаёт дополнительную нагрузку на двигатель, что только усугубляет ситуацию.
Второе: включите печку на максимум
Да, это неприятно — особенно летом. Но отопитель салона в экстренной ситуации превращается в дополнительный радиатор: он отводит тепло от перегревающегося двигателя, помогая ему остыть.
Чего категорически нельзя делать:
— Не глушите мотор на ходу. Резкое выключение двигателя остановит циркуляцию охлаждающей жидкости, и в блоке цилиндров произойдёт локальное закипание.
— Не открывайте крышку радиатора или расширительного бачка. Это крайне опасно: кипящий антифриз под давлением может вызвать ожоги.
— Не лейте холодную воду на мотор. Резкий перепад температур приведёт к трещинам в блоке цилиндров.
— Не пытайтесь ехать с посторонними звуками. Если слышны стуки или скрежет — дальнейшие попытки запуска мотора бессмысленны. Только эвакуатор.
Плавно перестраивайтесь и остановитесь
С включённой аварийкой перестраивайтесь к обочине или на край дороги. Избегайте резких манёвров. После остановки глушите двигатель, откройте капот, но не трогайте моторный отсек минимум 10-15 минут.
Не заливайте жидкость "на горячую"
Даже после остывания не стоит сразу доливать антифриз или воду. Сначала нужно выяснить, почему мотор перегрелся. Без устранения причины ситуация повторится.
Спокойствие — лучший инструмент
Первые 30 секунд после перегрева критичны. Правильные действия помогут избежать серьёзных повреждений, а паника и спешка — верный путь к капитальному ремонту.
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