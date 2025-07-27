Бензиновая классика жива: BMW сохранила свои лучшие моторы вопреки трендам

В то время как автопроизводители по всему миру отказываются от мощных бензиновых моторов ради электрификации и соблюдения жёстких экологических норм, BMW идёт своим путём.
Генеральный директор компании Франк ван Миль заявил, что фирменные рядные "шестёрки" и моторы V8 останутся в строю даже после вступления в силу стандарта Евро-7.
Инженерный вызов: мощность без компромиссов
В интервью Autocar на Фестивале скорости в Гудвуде ван Миль подтвердил: ни "шестёрки", ни V8 не только не исчезнут, но и сохранят свои характеристики. Однако, по его словам, это потребовало значительных усилий от инженеров — прежде всего в вопросах охлаждения и теплового баланса.
Новая глава для бензиновых моторов
Из-за жёстких требований Евро-7 инженерам BMW пришлось заново подойти к процессу сгорания топлива, улучшить контроль температуры и оптимизировать систему охлаждения. Хотя конкретные технические детали остаются в секрете, ван Миль пообещал, что решения получились "очень интересными".
Двигатель как часть ДНК BMW
Сохранив рядные шестицилиндровые и V8-моторы, BMW подчёркивает свою приверженность идее "удовольствия за рулём" и механической чистоты, не отказываясь при этом от электрификации. Компания планирует продолжать выпуск мощных бензиновых двигателей параллельно с развитием своей электрической линейки.
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