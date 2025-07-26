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Работа на колёсах: Mercedes внедрил Microsoft Teams прямо в салон авто

Владельцы Mercedes смогут участвовать в видеозвонках прямо за рулём — новая функция
Авто

Mercedes начинает превращать автомобиль не просто в средство передвижения, а в полноценную цифровую рабочую зону.

Mercedes-Benz GLA
Фото: commons.wikimedia.org by OSX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mercedes-Benz GLA

Mercedes делает из авто "третье рабочее место": встреча в пути теперь реальность

В рамках нового сотрудничества с Microsoft в будущих моделях бренда появятся корпоративные функции — от онлайн-встреч до синхронизации с календарём.

Встречи — не выходя из-за руля

Первой моделью с новыми функциями станет Mercedes CLA. Водители смогут принимать участие в видеозвонках через Microsoft Teams прямо во время движения. Для безопасности изображение других участников и демонстрации экранов будут недоступны, а система автоматически отключится после завершения звонка.

Календарь и сообщения — под контролем

Автомобиль будет синхронизироваться с календарём встреч, а также позволит голосом отвечать на личные сообщения. Всё это направлено на то, чтобы работа не прерывалась даже в пути — особенно для тех, кто часто находится в разъездах.

Будущее офисов — на колёсах

В Mercedes открыто называют эту концепцию "третьим рабочим местом". Помимо дома и офиса, теперь автомобиль может стать ещё одной точкой подключения к цифровой среде. Такое нововведение уже вызывает интерес — и легкое беспокойство — у тех, кто не хочет, чтобы дорога превратилась в офисное продолжение рабочего дня.

Уточнения

Microsoft Corporation - американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники/

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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