Работа на колёсах: Mercedes внедрил Microsoft Teams прямо в салон авто

Mercedes начинает превращать автомобиль не просто в средство передвижения, а в полноценную цифровую рабочую зону.
В рамках нового сотрудничества с Microsoft в будущих моделях бренда появятся корпоративные функции — от онлайн-встреч до синхронизации с календарём.
Встречи — не выходя из-за руля
Первой моделью с новыми функциями станет Mercedes CLA. Водители смогут принимать участие в видеозвонках через Microsoft Teams прямо во время движения. Для безопасности изображение других участников и демонстрации экранов будут недоступны, а система автоматически отключится после завершения звонка.
Календарь и сообщения — под контролем
Автомобиль будет синхронизироваться с календарём встреч, а также позволит голосом отвечать на личные сообщения. Всё это направлено на то, чтобы работа не прерывалась даже в пути — особенно для тех, кто часто находится в разъездах.
Будущее офисов — на колёсах
В Mercedes открыто называют эту концепцию "третьим рабочим местом". Помимо дома и офиса, теперь автомобиль может стать ещё одной точкой подключения к цифровой среде. Такое нововведение уже вызывает интерес — и легкое беспокойство — у тех, кто не хочет, чтобы дорога превратилась в офисное продолжение рабочего дня.
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