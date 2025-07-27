Это лучшие автомобили 2024 года: BYD смог обогнать гигантов и стал мировым лидером

BYD Dolphin Mini стал самым продаваемым автомобилем в Бразилии в 2024 году

В 2024 году китайский автопроизводитель BYD достиг впечатляющего успеха, став третьим по объемам продаж автомобилем брендом в мире, обогнав таких гигантов, как Honda и Ford. Этот успех был обусловлен ростом на 40% объема продаж по сравнению с предыдущим годом. Одной из моделей, сыгравших ключевую роль в этом достижении, стал BYD Dolphin Mini, который стал самым продаваемым автомобилем в Бразилии в 2024 году. Однако у BYD есть и другие модели, которые демонстрируют потенциал для дальнейшего роста и будут продолжать удивлять в будущем.

Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ авто BYD Seal U IAA, 2023

Что делает BYD Dolphin Mini столь популярным

BYD Dolphin Mini — одна из самых популярных моделей бренда, особенно в Бразилии. Этот электрический автомобиль выделяется своей простотой зарядки, ведь его можно зарядить от стандартной розетки 127V или 220V, что обеспечивает удобство для владельцев. Оснащенный электродвигателем мощностью 75 л. с., Dolphin Mini достигает максимальной скорости 130 км/ч и имеет запас хода в 280 км. Модель также оснащена современными технологиями, такими как круиз-контроль, мониторинг давления в шинах, а также поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

Особенности суперкара BYD Yangwang U9

BYD Yangwang U9 — это суперкар, который привлекает внимание своим смелым дизайном и передовыми технологиями. С мощностью 1324 л. с., этот электромобиль способен разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 2,36 секунды. U9 оснащен электрическими двигателями на колеса, что позволяет ему выполнять уникальные маневры, такие как прыжки и вращения на своей оси. Также модель оснащена системой контроля движения по вертикали, обеспечивая исключительный контроль за автомобилем. Этот суперкар ярко демонстрирует приверженность BYD инновациям и производительности.

Почему BYD Seal седан конкурентоспособен

BYD Seal — это седан, который был представлен в Бразилии в 2023 году и быстро стал популярным благодаря сочетанию передовых технологий и конкурентоспособной цены. Модель оснащена двумя электродвигателями, которые в сумме обеспечивают 531 л. с., что позволяет автомобилю ускоряться с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Seal также отличается своими системами безопасности, такими как система прогнозирования экстренных ситуаций и система распознавания дорожных знаков. С запасом хода в 500 км, этот седан становится привлекательным выбором для тех, кто ищет эффективное и безопасное транспортное средство.

Нововведения BAO 3

BAO 3 — это внедорожник от суббренда Fang Cheng Bao, который еще не поступил на рынок Бразилии. Этот электрический автомобиль выделяется партнерством с DJI, предлагая встроенный в потолок дрон. С двумя электродвигателями, которые в сумме обеспечивают 416 л. с., BAO 3 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды. Эта модель является примером того, как BYD интегрирует передовые технологии в свои автомобили, предлагая уникальные возможности и инновации для будущих поколений.

Почему BYD King считается гибридным успехом

BYD King — один из самых эффективных и экономичных гибридных автомобилей на бразильском рынке. Мощностью 235 л. с., эта модель предлагает впечатляющий запас хода до 1200 км благодаря гибридной системе и аккумулятору на 18,3 кВт. BYD King известен своей эффективностью в потреблении топлива — в среднем 21 км на литр. Эта модель прекрасно иллюстрирует приверженность BYD созданию экологически чистых автомобилей, что отвечает потребностям потребителей в эффективности и инновационности.

Уточнения

BYD Co Ltd — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

