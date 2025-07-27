Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы для новичков по использованию тренажеров в спортзале
Невестка Валерии раскрыла секрет: как подружить детей после пополнения в семье — ценные советы
Рецепт сырного сливочного супа с плавленым сыром и овощами
Вечерняя йога помогает засыпать раньше и спать дольше — данные анализа 22 исследований
Бобры восстанавливают пересохшие реки быстрее и дешевле инженерных решений
Обертывание зелени в бумажное полотенце продлевает срок её хранения
Мадридские достопримечательности: от Аточи до Пуэрта-дель-Соль — рекомендации гидов
Крупнейшая утечка данных во Франции: затронуты 340 000 соискателей
Берулава заявил о необходимости законопроекта против буллинга в российских школах

Сделайте это за секунду — и повысите шансы на выживание в аварии: как простая привычка спасает жизни

Обязательное использование ремня безопасности снижает смертность на дорогах
3:52
Авто

Ремень безопасности — одно из самых простых, но в то же время важнейших устройств безопасности в автомобилях. С момента его внедрения, этот элемент стал решающим фактором в предотвращении тяжелых травм и смертей в дорожно-транспортных происшествиях. В Бразилии использование ремней безопасности стало обязательным по закону, и это помогло значительно снизить количество травм и смертей на дорогах.

Ремень безопасности
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремень безопасности

Почему ремень безопасности обязательный

Обязательность использования ремней безопасности основана на их способности значительно повышать шансы на выживание в случае аварии. Во время столкновения сила удара может выбить пассажиров изнутри автомобиля или выбросить их наружу. Ремень безопасности удерживает тело в безопасном положении, равномерно распределяя силу удара на более крупные части тела, такие как грудная клетка и таз.

Кроме того, ремень безопасности работает в тандеме с другими системами безопасности автомобиля, такими как подушки безопасности, тормоза и ABS. Без ремня безопасности эффективность этих систем значительно снижается, что увеличивает риск получения серьезных травм.

Статистика и штрафы за неиспользование ремней безопасности

По данным исследований, ремень безопасности может снизить риск смерти на 45% для пассажиров передних сидений и на 25% для тех, кто сидит на задних. Несмотря на эти статистические данные, многие люди все еще не используют ремень безопасности постоянно. В Бразилии за неиспользование ремней безопасности предусмотрены штрафы, а также начисление штрафных баллов на водительские права. Это нарушение рассматривается как серьезное, и его последствия могут быть достаточно серьезными для водителей и пассажиров.

Эти меры направлены на то, чтобы повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. Также проводятся информационные кампании, которые помогают людям осознать важность использования ремней безопасности и привить эту привычку на повседневной основе.

Как ремень безопасности защищает пассажиров

Ремень безопасности действует как барьер, который ограничивает движения тела при столкновении, снижая вероятность контакта с рулевым колесом, приборной панелью или лобовым стеклом, что помогает предотвратить повреждения головы и шеи. Важно, что ремень помогает пассажирам сохранять правильное положение, что позволяет подушкам безопасности эффективно выполнять свою функцию.

Особенно важен ремень безопасности при опрокидывании автомобиля. В этой ситуации он предотвращает выброс пассажиров из машины, что зачастую приводит к травмам, несовместимым с жизнью. Это делает ремень безопасности одной из самых простых, но эффективных мер для обеспечения безопасности всех пассажиров в автомобиле.

Как стимулировать использование ремней безопасности

Продвижение использования ремней безопасности требует сочетания наблюдения, образования и повышения осведомленности. Властям важно следить за соблюдением законов и применять штрафы, когда это необходимо. Кроме того, образовательные программы играют ключевую роль в изменении общественного восприятия важности использования ремней безопасности.

Особое внимание следует уделить информированию с раннего возраста — начиная с школьных образовательных программ и заканчивая кампаниями для автолюбителей всех возрастных групп. Создание культуры безопасности дорожного движения может существенно снизить количество аварий и сохранить тысячи жизней.

Уточнения

Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира транспортного средства на месте в случае аварии либо внезапной остановки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Макияж тусовщицы возвращается: глиттер, смоки айс и влажный блеск снова в тренде
Путешествие без границ: как остаться на связи в отпуске без сюрпризов от оператора
Вредители и одиночная посадка часто становятся причиной отсутствия плодов на абрикосе
Тренировки меняют организм за 12 месяцев: физиология и трансформация
One Pedal Driving помогает водителям экономить энергию и уменьшать усталост
Лебеди образуют устойчивые пары, но не всегда сохраняют их на всю жизнь
Рассрочка вместо кредита: как россияне обзаводятся отпуском
Диетологи рекомендуют: быстрые и здоровые ужины за 15 минут из двух ингредиентов
Раскопки в королевской часовне Тауэра раскрыли неизвестные факты истории
Что нужно сделать перед переездом: советы по организации и упаковке вещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.