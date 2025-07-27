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Разве это возможно? Новая функция автомобилей, которая поразит даже самых опытных автолюбителей

One Pedal Driving помогает водителям экономить энергию и уменьшать усталост
3:48
Авто

Современные электрические и гибридные автомобили все чаще оснащаются функциями, которые делают вождение более инновационным и удобным. Одной из таких функций является One Pedal Driving, что кардинально меняет взаимодействие водителя с автомобилем. Эта технология позволяет управлять ускорением и торможением с помощью одной педали, минимизируя необходимость в использовании тормоза в повседневной эксплуатации.

Педали
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Педали

Что такое One Pedal Driving

One Pedal Driving — это технология, которая присутствует в моделях электрических и гибридных автомобилей, выпущенных в последние годы. Суть системы заключается в том, что, снимая ногу с акселератора, автомобиль начинает замедляться гораздо более интенсивно, чем в обычных автомобилях, и в некоторых случаях может даже полностью остановиться. Это достигается за счет использования рекуперативного торможения, при котором электрический двигатель преобразует кинетическую энергию в электричество, что позволяет подзаряжать батареи в процессе замедления.

Как работает рекуперативное торможение

Рекуперативное торможение является одним из ключевых преимуществ электрифицированных автомобилей. Когда водитель уменьшает давление на акселератор, мотор начинает работать как генератор, поглощая часть энергии движения и превращая ее в электричество. Этот процесс не только способствует замедлению автомобиля, но и помогает увеличить срок службы аккумуляторной батареи, делая вождение более эффективным и устойчивым.

Основные преимущества рекуперативного торможения:

  • Снижение износа тормозов: Поскольку система использует двигатель для замедления, тормоза подвергаются меньшему износу.

  • Восстановление энергии: Часть энергии, которая обычно теряется при замедлении, сохраняется и используется для подзарядки батареи, увеличивая общую эффективность.

  • Плавность езды: Водитель может более точно контролировать скорость, регулируя дроссель.

Преимущества One Pedal Driving

One Pedal Driving приносит множество преимуществ для владельцев электромобилей и гибридов:

  1. Простота использования: водитель может управлять автомобилем, используя лишь одну педаль, что делает вождение более интуитивно понятным.

  2. Энергоэффективность: система помогает увеличивать автономию автомобиля, так как часть энергии восстанавливается во время замедления.

  3. Меньше усталости: в условиях плотного городского трафика необходимость переключаться между педалью акселератора и тормоза минимизируется, что делает вождение более комфортным.

  4. Снижение выбросов: благодаря оптимизации использования энергии, система способствует более экологичному и устойчивому передвижению.

Когда тормоза традиционные еще необходимы

Несмотря на все преимущества One Pedal Driving, традиционная педаль тормоза остается незаменимой в экстренных ситуациях. Система была разработана для упрощения вождения в обычных условиях движения, но не может полностью заменить тормоза в критических ситуациях, таких как резкое прекращение движения.

С развитием технологий, педаль акселератора в автомобилях получает новые функции, выходящие за пределы просто контроля скорости. One Pedal Driving — это значительный шаг вперед для электрических и гибридных автомобилей, который делает вождение более эффективным, удобным и экологичным. Водители, использующие эту технологию, уже могут почувствовать ощутимые изменения в своем опыте вождения, получив преимущества, которые выходят за рамки традиционных методов управления.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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