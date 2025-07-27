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Ваше радио решило всё за вас? Вот что стоит за его странными переключениями и как вернуть контроль

Неожиданные переключения радио: функции TA, PTY и AF могут повлиять на работу устройства
3:09
Авто

Многие автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда их автомобильное радио начинает вести себя неожиданно. Оно может переключать радиостанции без команды, вдруг включать сообщения о дорожной ситуации или сортировать частоты странным образом. Эксперты уверяют, что это вовсе не ошибка, а результат работы встроенных, но редко используемых функций.

Автомагнитола
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомагнитола

Расшифровка буквенных аббревиатур на панели мультимедийного устройства

На экране мультимедийного устройства часто можно увидеть надписи, такие как PTY, TA, AF. Эти комбинации букв могут показаться странными, но на самом деле каждая из них выполняет вполне понятную задачу.

TA — Traffic Announcement (Объявления о движении)

Одной из самых часто активируемых функций является TA, что означает "состояние движения". Эта функция настроена так, что радио автоматически переключается на частоту, на которой транслируется информация о дорожной ситуации — пробки, аварии, закрытые дороги и так далее. Однако эта функция может быть случайно активирована, например, водителем, пассажиром или ребенком, что приводит к хаотичным переключениям между радиостанциями. В таком случае решение простое: достаточно отключить режим TA с помощью одной кнопки, и радио снова будет работать как обычно.

PTY — Programme Type (Тип программы)

Функция PTY — это фильтр музыкальных жанров. Идея заключается в том, чтобы быстро находить радиостанции, которые транслируют определенные жанры музыки, такие как джаз, рок или классику. Однако есть один нюанс: не все радиостанции передают такую информацию. В некоторых случаях функция PTY может оказаться бесполезной, так как не все станции предлагают данные о типах программ.

AF — Alternative Frequencies (Альтернативные частоты)

Функция AF предназначена для того, чтобы автоматически искать альтернативные частоты той же радиостанции, если сигнал начинает терять качество. Это особенно полезно в поездках, когда сигнал радиостанции может ухудшаться по мере удаления от центра города или перехода между регионами. Однако стоит отметить, что необходимая технология не была внедрена в некоторых регионах, даже в Европе, что делает эту функцию не всегда рабочей.

Ожидаемое, но не всегда полезное — TA и дорожная информация

Функция TA (Traffic Announcement) — это еще один способ информирования водителя о дорожной ситуации. Она может прерывать воспроизведение музыки, чтобы транслировать новостной блок или информацию о пробках и перегрузках на дорогах. Однако реальность такова, что чаще всего эта функция ограничивается лишь новостными блоками, и далеко не всегда предоставляет актуальную информацию о дорожных проблемах. Это может быть полезно в некоторых случаях, но в целом эта функция выполняет свою задачу далеко не всегда.

Уточнения

Ра́дио — способ передачи сообщений на расстояние посредством радиоволн.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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