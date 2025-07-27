Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лимонная кислота против известкового налета: простое решение для идеальной чистоты
Тля и гнили становятся причиной увядания клематисов — меры защиты растений
Пирог с кабачками удивит: овощи, сыр и никаких хлопот – легкий рецепт
Цены на газ в Европе упали на 1%, по сравнению с максимумом февраля
Экологическая катастрофа в Газе: сотни свалок отравляют жизнь людей
США вводят новый визовый сбор в $250: что нужно знать путешественникам
Анна Хилькевич протестировала годовалую дочь на будущую профессию
Не знаете, какую причёску выбрать для вечеринки? Мы нашли лучшие идеи для всех типов волос, чтобы вы выглядели безупречно
БАДы с куркумой могут вызвать передозировку и проблемы с печенью

Глаза слипаются, а дорога плывёт? Вот как не дать усталости взять верх на ночной дороге

Как автоэксперт рекомендует использовать освещение, чтобы не утомлять глаза ночью
3:20
Авто

Поездки ночью — это серьезное испытание для водителей, даже для опытных. Усталость может накопиться незаметно, и в какой-то момент вы неожиданно почувствуете, что теряете бдительность. Что же можно сделать, чтобы оставаться в форме и не допустить неприятных последствий?

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Удобное положение на сиденье

Поза водителя — это один из ключевых факторов, влияющих на уровень усталости. Сидеть в скрюченном положении — это первый враг вашего комфорта. Спина должна находиться под углом чуть больше 90 градусов, чтобы улучшить циркуляцию крови. Подстройте руль и педали так, чтобы руки и ноги оставались слегка согнутыми. Убедитесь, что голова не касается потолка — между головой и крышей должно оставаться расстояние хотя бы 4-5 пальцев.

Подголовник также должен быть на уровне затылка — так вы обеспечите себе не только комфорт, но и безопасность. Не стойте "замороженным" в одном положении: периодически меняйте положение на сиденье, раздвигайте плечи и ноги, чтобы предотвратить застой крови.

Свет, который не утомляет

Ночью глаза работают на пределе своих возможностей, и неправильное освещение может еще больше увеличить усталость. Используйте дальний свет только на пустых участках дороги. Когда встречаете другое транспортное средство, немедленно переключайтесь на ближний свет. Чистые фары и лобовое стекло — обязательные условия. Грязь на фарах может поглотить до 50% света.

Кроме того, уменьшите яркость приборной панели, чтобы снизить напряжение на глаза. Если вас ослепляют фары встречного транспорта, смотрите на правый край дороги, это поможет избежать ослепления.

Кофеин: друг или враг

Кофе и энергетические напитки могут помочь вам не заснуть, но только если использовать их разумно. Кофеин действует в течение 20-40 минут, поэтому лучше пить его заранее, до того как начнете чувствовать усталость. Оптимальная доза — 1-2 чашки кофе или энергетического напитка. Но будьте осторожны: если переборщить с дозой, можно почувствовать нервозность, а затем — резкое падение сил.

Не забывайте пить воду — кофеин обезвоживает организм, а это, в свою очередь, может заставить вас чувствовать себя еще более сонным.

Как избежать микросна

Монотонное движение может заставить вас заснуть за рулем, но есть несколько способов остаться внимательным. Не фокусируйтесь долго на одном участке дороги, старайтесь следить за зеркалами, дорожными знаками и изменениями на пути. Небольшие изменения в скорости (в пределах допустимого) тоже помогут вашему мозгу оставаться "включенным". Если вы едете один, включите веселую музыку или интересный подкаст — это поднимет настроение, но не расслабляйтесь слишком сильно.

Признаки микросна — это когда веки начинают тяжелеть, глаза "прилипают" к дороге, а машина начинает "плыть" по полосе. В этом случае немедленно остановитесь. Короткий сон (15-20 минут) может значительно восстановить ваши силы и улучшить концентрацию.

Уточнения

Утомле́ние  или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Пирог с кабачками удивит: овощи, сыр и никаких хлопот – легкий рецепт
Цены на газ в Европе упали на 1%, по сравнению с максимумом февраля
Экологическая катастрофа в Газе: сотни свалок отравляют жизнь людей
США вводят новый визовый сбор в $250: что нужно знать путешественникам
Анна Хилькевич протестировала годовалую дочь на будущую профессию
Не знаете, какую причёску выбрать для вечеринки? Мы нашли лучшие идеи для всех типов волос, чтобы вы выглядели безупречно
БАДы с куркумой могут вызвать передозировку и проблемы с печенью
Яйцо появилось раньше курицы, утверждают учёные на основе эволюции
Судебный иск на 500 000 рублей: Петросян и Степаненко снова ввязались в имущественный спор
5 советов, как правильно сушить одежду летом и не испортить ткань
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.