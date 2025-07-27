Глаза слипаются, а дорога плывёт? Вот как не дать усталости взять верх на ночной дороге

Как автоэксперт рекомендует использовать освещение, чтобы не утомлять глаза ночью

3:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Поездки ночью — это серьезное испытание для водителей, даже для опытных. Усталость может накопиться незаметно, и в какой-то момент вы неожиданно почувствуете, что теряете бдительность. Что же можно сделать, чтобы оставаться в форме и не допустить неприятных последствий?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в машине

Удобное положение на сиденье

Поза водителя — это один из ключевых факторов, влияющих на уровень усталости. Сидеть в скрюченном положении — это первый враг вашего комфорта. Спина должна находиться под углом чуть больше 90 градусов, чтобы улучшить циркуляцию крови. Подстройте руль и педали так, чтобы руки и ноги оставались слегка согнутыми. Убедитесь, что голова не касается потолка — между головой и крышей должно оставаться расстояние хотя бы 4-5 пальцев.

Подголовник также должен быть на уровне затылка — так вы обеспечите себе не только комфорт, но и безопасность. Не стойте "замороженным" в одном положении: периодически меняйте положение на сиденье, раздвигайте плечи и ноги, чтобы предотвратить застой крови.

Свет, который не утомляет

Ночью глаза работают на пределе своих возможностей, и неправильное освещение может еще больше увеличить усталость. Используйте дальний свет только на пустых участках дороги. Когда встречаете другое транспортное средство, немедленно переключайтесь на ближний свет. Чистые фары и лобовое стекло — обязательные условия. Грязь на фарах может поглотить до 50% света.

Кроме того, уменьшите яркость приборной панели, чтобы снизить напряжение на глаза. Если вас ослепляют фары встречного транспорта, смотрите на правый край дороги, это поможет избежать ослепления.

Кофеин: друг или враг

Кофе и энергетические напитки могут помочь вам не заснуть, но только если использовать их разумно. Кофеин действует в течение 20-40 минут, поэтому лучше пить его заранее, до того как начнете чувствовать усталость. Оптимальная доза — 1-2 чашки кофе или энергетического напитка. Но будьте осторожны: если переборщить с дозой, можно почувствовать нервозность, а затем — резкое падение сил.

Не забывайте пить воду — кофеин обезвоживает организм, а это, в свою очередь, может заставить вас чувствовать себя еще более сонным.

Как избежать микросна

Монотонное движение может заставить вас заснуть за рулем, но есть несколько способов остаться внимательным. Не фокусируйтесь долго на одном участке дороги, старайтесь следить за зеркалами, дорожными знаками и изменениями на пути. Небольшие изменения в скорости (в пределах допустимого) тоже помогут вашему мозгу оставаться "включенным". Если вы едете один, включите веселую музыку или интересный подкаст — это поднимет настроение, но не расслабляйтесь слишком сильно.

Признаки микросна — это когда веки начинают тяжелеть, глаза "прилипают" к дороге, а машина начинает "плыть" по полосе. В этом случае немедленно остановитесь. Короткий сон (15-20 минут) может значительно восстановить ваши силы и улучшить концентрацию.

Уточнения

Утомле́ние или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

