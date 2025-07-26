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Не ставьте свой двигатель на испытание: эти машины не переносят городские пробки

Автоэксперт рекомендует устраивать длинные поездки для предотвращения износа двигателя
3:06
Авто

Короткие поездки в городской среде могут оказать негативное воздействие на двигатель автомобиля, особенно когда речь идет о двигателях внутреннего сгорания. Бензиновые и дизельные двигатели страдают по-разному, и эксперты предупреждают о долгосрочных последствиях для технического состояния автомобилей.

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Проблемы с дизельными двигателями

Дизельные двигатели требуют больше времени для прогрева, чем бензиновые. Для достижения оптимальной рабочей температуры дизельному агрегату необходимо от 15 до 20 минут. Во время коротких поездок, которые не позволяют двигателю прогреться до нужной температуры, возникают проблемы с системой очистки выхлопных газов, в частности с DPF фильтром (системой фильтрации твердых частиц).

"Для того чтобы DPF фильтр работал эффективно, он должен нагреться выше 600°C, что позволяет осуществить регенерацию и сжигать накопившуюся сажу. При движении на низкой скорости, как в условиях городского трафика, фильтр не успевает достичь необходимой температуры, что приводит к его засорению", — отметил автоэксперт.

Засорившийся DPF фильтр требует дорогостоящей замены, что может привести к значительным затратам. Похожая проблема возникает и с системой EGR (рециркуляции выхлопных газов), которая забивается при частых холодных запусках, что также требует очистки или замены.

Бензиновые двигатели: проблемы коротких поездок

Бензиновые двигатели, в отличие от дизельных, переносят короткие поездки немного легче. Однако это не означает, что они не подвержены износу. Когда двигатель холодный, он потребляет на 30-50% больше топлива, чем при нормальной температуре. Это приводит к неполному сгоранию топлива, что в свою очередь вызывает образование углеродных отложений на впускных клапанах и в камере сгорания.

Кроме того, короткие поездки негативно сказываются на выхлопной системе. В условиях холодного двигателя в выхлопных трубах конденсируется водяной пар, который не успевает испариться. Это ускоряет коррозию глушителя и других элементов выхлопной системы.

Аккумулятор и короткие поездки

Еще одной проблемой, связанной с частыми короткими поездками, является аккумулятор. Каждый запуск двигателя требует значительной нагрузки на аккумулятор. Короткие поездки не дают генератору достаточно времени для полной зарядки аккумулятора, что может привести к его быстрому износу.

Как избежать проблем

Эксперты рекомендуют устраивать поездки на длинные дистанции хотя бы раз в две недели. Примерно 30-50 км на шоссе при оптимальной скорости помогут прогреть двигатель до рабочей температуры и обеспечить нормальную работу всех систем. Это не только увеличит срок службы двигателя, но и предотвратит накопление углеродных отложений и засорение фильтров.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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