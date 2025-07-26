Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алёна Водонаева оценила необычный суп из семи Лабуб
Идеальная яичница без масла: простой трюк с водой удивит результатом
Комбинированная кожа под контролем: выбирайте увлажняющий крем правильно и забудьте о проблемах
Простой метод мытья посуды, который экономит воду и моющие средства
Для заварки подходят и свежие, и сушёные травы — инструкция по приготовлению
Агата Муцениеце и Пётр Дранга: свадьба перенесена на осень – раскрыта главная причина
Бархатцы отпугивают тлю и нематод — цветы снижают вред от насекомых
Смоленская область: в 2027 году откроется элеватор и маслоэкстракционный завод
Юрист Рыбакова: за опоздание на 4 часа без уважительной причины могут уволить

Тусклый свет даже с дорогими лампами? Вот что с этим делать, чтобы увидеть всё на дороге

Проверьте фары на поликарбонатное помутнение и восстановите их яркость
4:04
Авто

Многие водители замечают, что с наступлением темноты освещенность дороги перед автомобилем становится недостаточной. Первая реакция — это замена ламп. Но что делать, если даже после установки новых (и зачастую дорогих) ламп ситуация не улучшается? Важно понимать, что проблема может заключаться не только в самой лампе.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Поликарбонатные фары: основная причина тусклого света

Современные автомобили часто оснащены фарами с поликарбонатными стеклами. Этот материал выбран за свою легкость и ударопрочность. Однако с течением времени он теряет свою прозрачность под воздействием ультрафиолетового излучения, химических веществ с дорог и механических повреждений. На поверхности стекла появляется желтоватая пленка, которая значительно снижает эффективность освещения, иногда до 50%.

Чтобы предотвратить это, рекомендуется регулярно мыть фары, очищая их от пыли, грязи и насекомых. Если фары начали мутнеть, их можно отполировать или заменить диффузор. После полировки лучше всего нанести защитное покрытие или установить пленку, которая поможет защитить фары от дальнейшего помутнения.

Проблемы с отражателем: невидимый враг

Фары могут выглядеть внешне вполне исправными, но на самом деле их отражатель может быть поврежден изнутри. Высокая температура от ламп, время и воздействие влаги постепенно разрушают покрытие отражателей. Это приводит к рассеивающемуся световому потоку, и в результате свет теряет свою направленность, а дорога перед вами остается плохо освещенной.

Если вы заметили, что свет стал неравномерным или "туманным", возможно, потребуется восстановить или заменить отражатель.

Падение напряжения в электрической цепи

Не всегда проблема в самих фарах. Часто причиной слабого света становится падение напряжения в цепи питания. Основными причинами могут быть:

  • Окисленные контакты в разъемах или аккумуляторе.

  • Поврежденный провод или "заземляющий" контакт.

  • Изношенные реле или проводка, не подающие достаточно напряжения.

Если напряжение на лампе ниже нормы, даже новая лампа будет светить слабо. Важно проверять напряжение и убедиться, что электрическая цепь не имеет повреждений.

Влага и конденсат

Влага, попадающая внутрь фары, может привести к еще одной проблеме — рассеивающему световому потоку. Если фара потеряла герметичность, внутрь проникает влага, которая оседает на стекле, лампе и отражателе. Это приводит к снижению яркости и ухудшению видимости.

Чтобы решить эту проблему, нужно устранить причину утечки (например, трещины в корпусе или поврежденные прокладки), высушить фару изнутри и установить вентиляционные клапаны или заменить уплотнительные элементы.

Что делать, чтобы вернуть яркость фар

Если вы столкнулись с проблемой тусклых фар, не спешите сразу менять лампы. Для начала стоит провести полную диагностику всей системы освещения. Наиболее эффективные действия:

  • Регулярно проверяйте состояние ламп и контактов.

  • Не устанавливайте лампы с мощностью выше рекомендованной, так как это может ухудшить состояние отражателя.

  • Используйте только сертифицированные запасные части, рекомендуемые производителем.

Не откладывайте решение проблемы

Слабый свет фар — это не просто неудобство. Это реальная угроза для вашей безопасности на дороге. Плохая видимость может стать причиной аварий, особенно в ночное время. При первых признаках тусклых фар стоит сразу обратиться к диагностике и не откладывать решение проблемы. Освежение и восстановление фар — это не только экономия, но и залог безопасного движения в темное время суток.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Как почистить зубы собаке, если она сопротивляется — метод с игрушкой
Спартак нацелился на Пальцева? Малышев прокомментировал трансфер
Остров Кисмарош на Дунае, где природа и человек живут в гармонии
Гипертония у женщин: симптомы, которые часто остаются незамеченными
Гоген Солнцев перечислил главные достоинства возрастных дам
Как избежать сухости и повреждений: летний уход за руками и ногтями, который нужно попробовать прямо сейчас
Большой Каньон раскрыл эру мягкотелых организмов: эволюционный взрыв
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Лимон для борьбы с известняком в ванной и на кухне: безопасное и эффективное решение
Фестиваль Вайкуле с треском провалился: Пугачёва вызвала слёзы у зрителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.