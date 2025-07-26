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Кондиционер откажет в самый неподходящий момент: причины, по которым он выйдет из строя в разгар жары

Включение кондиционера зимой предотвращает его поломки
3:00
Авто

Когда температура воздуха достигает +30 градусов, большинство водителей начинают задумываться о включении кондиционера в своем автомобиле. Однако такой подход может привести к неприятным последствиям — в самый разгар жары система может просто не заработать, и все из-за того, что вы не заботились о ней в холодное время года.

Климат-контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат-контроль

Зачем включать кондиционер зимой

Чтобы избежать поломок кондиционера в самый неподходящий момент, необходимо активировать его хотя бы раз в месяц в течение всего года. Это полезно даже в морозные дни. Почему это важно? Когда кондиционер работает, масло циркулирует по трубопроводам, смазывая детали и предотвращая их высыхание. Если кондиционер не используется зимой, резиновые уплотнения начинают трескаться и теряют свою герметичность. В результате компрессор остается без смазки, что приводит к его быстрому износу и поломке.

Для того чтобы продлить срок службы кондиционера и избежать дорогих ремонтов, нужно время от времени включать систему даже в холодное время года. Это помогает поддерживать её в рабочем состоянии, что особенно важно перед началом жаркого сезона.

Проблемы с уровнем хладагента

Многие водители не задумываются о том, что с течением времени количество хладагента в системе кондиционирования может снижаться. Это происходит естественно, так как абсолютно герметичные системы не существуют. Когда хладагента становится недостаточно, кондиционер может перестать эффективно охлаждать салон, особенно в самый жаркий день, когда система нужна больше всего.

Избежать этой неприятной ситуации довольно просто: периодически проверяйте уровень хладагента. Для этого достаточно открыть крышку и найти на одной из труб прозрачный индикатор, называемый "глазом". Если жидкость не двигается, значит, пришло время заправить систему.

Причины неисправностей кондиционера

Кроме того, одной из частых причин поломок кондиционера является накопление грязи в радиаторе. Этот элемент, расположенный непосредственно перед основным радиатором охлаждения двигателя, часто забивается пылью, насекомыми и мелкими обломками. Это затрудняет нормальную работу системы и может привести к её перегреву.

Как охладить автомобиль без кондиционера

Если по каким-то причинам кондиционер не работает или его нужно заправить, всегда можно использовать другие методы охлаждения салона. Например, можно приоткрыть окна на высокой скорости, чтобы создать поток воздуха, который будет способствовать циркуляции свежего воздуха в салоне. Также хорошим решением является использование солнцезащитных шторок или специальных отражающих пленок на лобовом стекле, которые помогут уменьшить нагрев салона автомобиля.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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