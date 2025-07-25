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В вашем баке появилась ядовитая смесь: почему бензин разлагается и что с этим делать

При длительном простое автомобиля ведёт к деградации топлива в системе
3:19
Авто

Многие водители не подозревают, что длительное пребывание автомобиля на одном месте, особенно зимой или летом, может нанести серьезный вред его топливной системе. Топливо в баке начинает деградировать, что может привести к различным поломкам и дорогостоящим ремонту.

Машины под деревьями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машины под деревьями

Деградация топлива

Когда автомобиль долгое время не используется, бензин или дизельное топливо начинают терять свои свойства. В бензине снижается октановое число, фракции испаряются, а сам бензин начинает разлагаться. В дизельных двигателях происходит накопление мутного осадка, а в гибридных автомобилях топливо может "застаиваться" в баке на месяцы, так как двигатель работает очень редко. Это приводит к образованию смол, сажи и лаковых пленок, которые осаждаются в резервуаре и начинают разрушать топливную систему.

Влага и коррозия

Влага от конденсата — особенно в холодном климате — постепенно накапливается в баке и может вызвать коррозию и ржавчину. Вода в дизельном топливе — это особенно опасно, так как она способствует развитию бактерий и образованию "топливных водорослей", которые забивают фильтры и могут серьезно повредить топливную систему. В старых автомобилях даже сам бак может начать ржаветь, а металлические частицы проходить через систему и забивать важные компоненты.

Влияние на работу двигателя

Если автомобиль долго не используется, старое топливо теряет свои свойства, что может привести к детонациям и снижению мощности двигателя. Смолы и ржавчина забивают сетки топливного насоса, фильтры и форсунки. Насос перегружается, и в случае с дизельным двигателем это может привести к повреждению топливного насоса высокого давления. У гибридов ситуация не лучше — из-за долгого хранения топлива часто возникают перебои с зажиганием и ошибки в системе управления двигателем.

Влияние климатических условий

Особенно трудно автомобилям приходится в условиях экстремальных температур. Холод вызывает циклическое образование конденсата, а жара ускоряет разложение бензина. Под действием высокой температуры бензин теряет свои свойства всего за 10-14 дней. А на сомнительных АЗС топливо может быть загрязнено грязью, влагой и осадками, что усугубляет ситуацию. Некоторые виды бензина становятся совершенно нестабильными всего за месяц.

Как предотвратить проблемы

Чтобы избежать подобных проблем, важно хранить машину с полным баком, если это возможно. Рекомендуется хотя бы раз в несколько недель заводить машину, чтобы топливо не застаивалось. Также полезно использовать стабилизаторы топлива перед "консервацией" автомобиля, чтобы избежать его деградации. Не забывайте проверять качество топлива, особенно если заправлялись на подозрительных АЗС. Перед запуском после долгого простоя стоит проверить состояние топлива, а также, при необходимости, заменить фильтры и очистить бак. Это поможет избежать повреждений и сохранить топливную систему в рабочем состоянии.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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