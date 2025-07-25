Безумно красивый и нереально быстрый: General Motors представила новый концепт-кар California Corvette

В 2025 году General Motors представила новый концепт, который уже успел удивить даже самых преданных поклонников марки Chevrolet. California Corvette - это электрический гиперкар, который стал вторым в серии смелых дизайн-исследований GM. Вдохновленный атмосферой Южной Калифорнии, этот концепт сочетает в себе элементы традиции и футуристических технологий.
Концепт California Corvette — это не просто очередной проект, а настоящий вызов традиционным представлениям о модели. Внешность автомобиля сохраняет узнаваемые черты классических Corvette, такие как длинный капот и низкий спортивный силуэт, но с добавлением элементов, напоминающих истребитель. Это уникальное сочетание традиционного и инновационного дизайна вызывает восхищение.
Передняя часть машины открывается по типу авиационного фонаря, что придает автомобилю ещё более агрессивный вид.
Минималистичный кокпит, ориентированный на трек, подчеркивает спортивный характер концепта.
Размеры автомобиля впечатляют: длина — 4669 мм, ширина — 2184 мм, высота — всего 1051 мм, а колесная база — 2767 мм. Колеса имеют разные диаметры: спереди — 21 дюйм, сзади — 22 дюйма, что подчеркивает спортивную направленность модели. Кузов выполнен из углепластика, что снижает вес и улучшает аэродинамические характеристики.
Электрическая платформа с Т-образной призматической батареей — это шаг к будущему Corvette как электромобиля.
Точные характеристики силовой установки не раскрыты, но можно ожидать, что это будет высокотехнологичный гиперкар, готовый конкурировать с лучшими моделями в своем классе.
Интерьер концепта California Corvette полностью подчинен идее максимальной производительности. Здесь нет ничего лишнего — только необходимые органы управления и проекционные дисплеи с дополненной реальностью, которые выводят важную информацию прямо на лобовое стекло.
Такой подход подчеркивает, что концепт рассчитан не на комфортные поездки по городу, а на динамичные заезды по треку.
Этот концепт был разработан в студии GM в Пасадене, одном из ключевых центров дизайна концерна. Хотя California Corvette не предназначен для массового производства, он служит источником вдохновения для будущих моделей. В том числе, он может повлиять на развитие следующего поколения C9, которое, по слухам, появится не раньше 2028 года.
Поклонникам марки предстоит дождаться, когда концептуальные идеи будут воплощены в серийных моделях. Хотя ближайшие рестайлинги Corvette не обещают радикальных изменений, концепты, такие как California Corvette, показывают, в каком направлении может развиваться этот легендарный автомобиль. California Corvette — это яркий пример того, как современные технологии и креативный подход могут переосмыслить даже самые узнаваемые автомобильные иконы — сообщает 110 km. ru.
General Motors ([ˈdʒɛnərəl ˈməʊtəz], сокращённо GM; рус. «Дже́нерал мо́торс») — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.
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