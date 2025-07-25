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Безумно красивый и нереально быстрый: General Motors представила новый концепт-кар California Corvette

General Motors представила новый концепт California Corvette
Авто

В 2025 году General Motors представила новый концепт, который уже успел удивить даже самых преданных поклонников марки Chevrolet. California Corvette - это электрический гиперкар, который стал вторым в серии смелых дизайн-исследований GM. Вдохновленный атмосферой Южной Калифорнии, этот концепт сочетает в себе элементы традиции и футуристических технологий.

Chevrolet California Corvette
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Chevrolet California Corvette

Внешность California Corvette: сочетание классики и инноваций

Концепт California Corvette — это не просто очередной проект, а настоящий вызов традиционным представлениям о модели. Внешность автомобиля сохраняет узнаваемые черты классических Corvette, такие как длинный капот и низкий спортивный силуэт, но с добавлением элементов, напоминающих истребитель. Это уникальное сочетание традиционного и инновационного дизайна вызывает восхищение.

  • Передняя часть машины открывается по типу авиационного фонаря, что придает автомобилю ещё более агрессивный вид.

  • Минималистичный кокпит, ориентированный на трек, подчеркивает спортивный характер концепта.

Технические характеристики и инновации

Размеры автомобиля впечатляют: длина — 4669 мм, ширина — 2184 мм, высота — всего 1051 мм, а колесная база — 2767 мм. Колеса имеют разные диаметры: спереди — 21 дюйм, сзади — 22 дюйма, что подчеркивает спортивную направленность модели. Кузов выполнен из углепластика, что снижает вес и улучшает аэродинамические характеристики.

  • Электрическая платформа с Т-образной призматической батареей — это шаг к будущему Corvette как электромобиля.

  • Точные характеристики силовой установки не раскрыты, но можно ожидать, что это будет высокотехнологичный гиперкар, готовый конкурировать с лучшими моделями в своем классе.

Интерьер California Corvette

Интерьер концепта California Corvette полностью подчинен идее максимальной производительности. Здесь нет ничего лишнего — только необходимые органы управления и проекционные дисплеи с дополненной реальностью, которые выводят важную информацию прямо на лобовое стекло.

  • Такой подход подчеркивает, что концепт рассчитан не на комфортные поездки по городу, а на динамичные заезды по треку.

Где будет использован концепт California Corvette

Этот концепт был разработан в студии GM в Пасадене, одном из ключевых центров дизайна концерна. Хотя California Corvette не предназначен для массового производства, он служит источником вдохновения для будущих моделей. В том числе, он может повлиять на развитие следующего поколения C9, которое, по слухам, появится не раньше 2028 года.

Заключение: взгляд в будущее Corvette

Поклонникам марки предстоит дождаться, когда концептуальные идеи будут воплощены в серийных моделях. Хотя ближайшие рестайлинги Corvette не обещают радикальных изменений, концепты, такие как California Corvette, показывают, в каком направлении может развиваться этот легендарный автомобиль. California Corvette — это яркий пример того, как современные технологии и креативный подход могут переосмыслить даже самые узнаваемые автомобильные иконы — сообщает 110 km. ru.

Уточнения

General Motors ([ˈdʒɛnərəl ˈməʊtəz], сокращённо GM; рус. «Дже́нерал мо́торс») — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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