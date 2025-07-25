Росстандарт предупредил о перегреве батареи в Volvo XC60 и XC90 — проверьте свою машину

Проблемы с перегревом Volvo XC60 и XC90 влияют на безопасность

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В России проводится отзыв 280 автомобилей Volvo XC60 и XC90, проданных с 2020 по 2022 год. Проблема связана с риском перегрева высоковольтной аккумуляторной батареи, что может привести к потенциально опасным последствиям. О предупреждении сообщила пресс-служба Росстандарта 25 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volvo XC60

Причина отзыва

Основной причиной отзыва является особенность конструкции высоковольтной аккумуляторной батареи в некоторых моделях. В ситуации, когда аккумулятор полностью заряжен, существует вероятность перегрева ячеек. В редких случаях это может вызвать термический эффект, что является угрозой безопасности.

Что делать владельцам отозванных автомобилей

Владельцам автомобилей Volvo XC60 и XC90 рекомендуется немедленно связаться с официальными дилерами для согласования времени визита. На этих автомобилях будет проведена проверка состояния ячеек батареи. В случае обнаружения неисправностей или отклонений от норм, неисправные элементы будут заменены.

Проблемы с другими автомобилями

Этот отзыв в России — не единственный случай с автомобильными батареями в последнее время. В тот же день компания "Киа Россия и СНГ" объявила о отзыве почти 79,9 тыс. автомобилей Kia Sportage, выпущенных с 2010 по 2015 год. Причина отзыва — необходимость замены мультипредохранителя электронного блока управления гидравликой HECU для улучшения защиты цепи и повышения безопасности — пишет издание Известия.

Уточнения

Volvo Personvagnar AB, на мировом рынке известна как Volvo Car Corporation или Volvo Cars — шведская автомобилестроительная компания, производитель легковых автомобилей марки Volvo.

