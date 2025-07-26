Параллельный импорт Toyota Probox: что скрывает неофициальная версия на российском рынке

Российские компании продолжают активно использовать параллельный импорт, несмотря на существующие ограничения, что позволяет разнообразить автомобильный рынок. Одним из таких поступлений стал коммерческий универсал Toyota Probox, который может составить конкуренцию популярному Lada Largus, предлагая схожий ценовой диапазон. Автомобиль имеет размеры 4245x1690x1525 мм и просторный салон, что делает его привлекательным для семейных пользователей и малого бизнеса.
Компания из Омска, занимающаяся поставками автомобилей по параллельному импорту, начала продажи Toyota Probox 2024 года с доставкой в любой уголок России. Эти автомобили с минимальным пробегом (менее 500 км), прибывшие из Японии, оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 103 л. с. в сочетании с вариатором. Привод у автомобиля исключительно передний.
Toyota Probox оснащён множеством полезных функций, включая:
Систему ABS
Систему курсовой устойчивости
Штатный мультимедийный комплекс
Кондиционер
Тканевую обивку сидений
Шесть подушек безопасности
Одним из главных преимуществ Toyota Probox по сравнению с Lada Largus является исключительная надёжность. В Японии эта модель приобрела огромную популярность благодаря своей долговечности, функциональности и экономичности, что делает её идеальным выбором для семейного использования. Недостатком можно считать лишь правое расположение руля, что может не подойти некоторым водителям.
Новый Toyota Probox предлагается в России по цене от 1,9 млн рублей, что делает его конкурентом для топовых версий Lada Largus, представляя собой хорошее сочетание цены и качества для российских покупателей.
Импорт - ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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