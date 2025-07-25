Обязательные предметы в любой машине: как подготовиться к путешествию, чтобы не попасть впросак

Что должно быть в комплекте выживания водителя по рекомендации ЕС

Лето — это время отдыха, но прежде чем отправиться в путешествие, важно не только выбрать хорошее место для отпуска, но и подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям на дороге. Европейская комиссия разработала стратегию подготовки, которая направлена на повышение безопасности и комфортности в поездках, особенно в летние месяцы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек с картой в телефоне за рулем

Важность проактивной подготовки

Европейская комиссия активно призывает водителей и пассажиров быть готовыми к любой непредвиденной ситуации. Особенно важно иметь при себе необходимый запас ресурсов, чтобы не оказаться в сложной ситуации, если поездка затянется.

Запас воды

Одним из ключевых пунктов является наличие 72-часового запаса воды. Это особенно важно в жаркие летние месяцы. Рекомендуется, чтобы на каждого пассажира приходилось не менее 2 литров воды. Водный баланс критичен для нормального самочувствия на долгих маршрутах, а при каждой остановке необходимо пополнять запас воды.

Термокосметика

Ещё один важный элемент для безопасности в дороге — это термоодеяло. Это полезный предмет, который защитит от холода, если температура ночью понизится, особенно в горной местности или вдали от цивилизации. В зимние месяцы его также можно использовать для хранения в багажнике.

Аварийный комплект: что должно быть в автомобиле

Для того чтобы быть готовым к чрезвычайной ситуации, важно иметь в автомобиле все необходимые аварийные предметы, которые предусмотрены законодательством. Европейская комиссия настаивает на наличии определённых вещей в автомобиле, чтобы водитель мог быстро справиться с любыми трудностями.

Обязательные предметы:

Знак аварийной остановки - помогает предупредить другие автомобили о том, что ваш транспортный средств находится в опасной зоне.

Огнетушитель - важный элемент для предотвращения пожара.

Аптечка - необходима для оказания первой помощи при любых травмах.

Светоотражающий жилет - повышает видимость водителя в тёмное время суток или в условиях плохой видимости.

Дополнительные рекомендации

Европейская комиссия также рекомендует водителям иметь в автомобиле фонарик, радиостанцию на батарейках и аварийный маячок. Последний скоро заменит привычный знак аварийной остановки, так как является более эффективным и безопасным методом уведомления других водителей о вашем положении на дороге.

Штрафы за отсутствие обязательных предметов

Важно помнить, что за отсутствие обязательных элементов в автомобиле, таких как треугольник, огнетушитель, аптечка, светоотражающий жилет, может быть наложен штраф в размере 80 евро. Поэтому стоит заранее проверить, есть ли все необходимые вещи в вашем автомобиле.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

