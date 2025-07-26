Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лесные пожары на Кипре угрожают элитной вилле Аллы Пугачёвой в Лимасоле
Правильная гидратация влияет на восстановление и развитие мышц после тренировки — объясняют эксперты
Брэд Питт рассказал, как роль в Тельме и Луизе повлияла на его карьеру
Неожиданное признание Собчак: тайная любовь к Урганту
Фосфор и калий помогают луку созреть и лучше храниться
Неправильное кормление, отсутствие осмотров и обработок влияют на здоровье питомцев
Учёные продолжают пытаться расшифровать древнюю письменность цивилизации долины Инда
Китайский рынок открывается для российского животноводства: о чём договорились стороны
Выбор эффекта наращивания ресниц зависит от формы глаз, объема и длины ресниц

Как проехать мимо поста ДПС без последствий: 6 секретов, о которых не говорят инспекторы

Важность правильной полосы и минимизации тюнинга для проезда мимо поста ГАИ
2:58
Авто

Дорожные обстоятельства могут быть непредсказуемыми: от забывчивости до технических проблем. Однако даже в стрессовых ситуациях существуют способы минимизировать вероятность привлечения внимания инспекторов. Вот шесть действенных приемов, которые помогут спокойно проехать мимо патруля и избежать лишних проблем.

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

1. Сохраняйте спокойствие

Если вы забыли документы — права, СТС или полис ОСАГО — не стоит паниковать, увидев пост ГАИ. Резкие торможения, неоправданное снижение скорости, частые взгляды в зеркала сразу выделяют вас из потока. Паника за рулём — главный враг водителя. Постарайтесь вести себя спокойно, как если бы всё в порядке. Сфокусируйтесь на дороге, не меняйте стиль вождения, избегайте резких поворотов и изменений скорости. Сохраняйте спокойное выражение лица, чтобы не выдать внутреннее напряжение.

2. Включайте ближний свет фар

Если в вашем автомобиле нет дневных ходовых огней, обязательно включайте ближний свет фар. Нарушение этого правила чревато штрафом в 500 рублей. Невключенные фары могут привлекать внимание инспекторов, что увеличивает вероятность остановки.

3. Не меняйте полосу перед постом

Перестроение непосредственно перед постом ДПС может вызвать подозрения. Это может быть расценено как признак неуверенности или попытка скрыть нарушение. Старайтесь не менять полосу вблизи поста и придерживайтесь уже выбранной.

4. Выбирайте правильную полосу движения

Особенно это актуально за пределами населённых пунктов. Если справа свободная полоса, избегайте движения по левой. Хотя в городских условиях это может быть допустимо, за городом подобное поведение может быть расценено как нарушение (пункт 9.4 ПДД). При этом движение по правой полосе демонстрирует, что вам нечего скрывать.

5. Чистота номеров

Убедитесь, что номера вашего автомобиля чистые и легко читаются. Хотя штраф за нечёткие или грязные номера составляет 500 рублей, это может стать причиной для остановки, особенно если инспектор решит провести дополнительную проверку.

6. Минимизируйте тюнинг

Автомобили с ярким тюнингом привлекают внимание полицейских. Чтобы избежать ненужных проверок и остановок, лучше ездить на машине в штатном оснащении.

Соблюдая простые правила поведения на дороге, можно минимизировать риск ненужных остановок и штрафов. Важно оставаться спокойным, не привлекать внимание и следить за техническим состоянием автомобиля. Эти действия помогут избежать проблем и сделать поездки более комфортными и безопасными.

Уточнения

Тюнинг автомобиля - процесс доработки (т.н. моддинг) обычного автомобиля, нацеленный на изменение заводских характеристик (увеличение мощности и эффективности двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение подвески, улучшение мультимедиа системы автомобиля, а также кардинальная переделка автомобиля, например в кабриолет или пикап).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова
Последние материалы
Константин Богомолов получил звание заслуженного деятеля искусств России — что это значит для его карьеры?
Он поёт в тавернах: Шемякин раскрыл смысл вещего сна о Высоцком
Skoda удивила мир: она зарабатывает больше, чем Porsche
Астроном Хан Таш: TOI-2431 будет поглощена своей звездой через 31 миллион лет
7 продуктов, вызывающих неприятный запах тела: эксперты объясняют
5000 лет истории: Ирландия прячет место, которое может затмить Стоунхендж
Сравнение стоимости обслуживания автомобилей: Tesla самая экономичная
Бархатцы защищают растения от вредителей и заболеваний
Как приготовить классический винегрет: пошаговый рецепт с советами
Эксперты: собаки чувствуют запах страха и выбирают неуверенных людей для нападения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.