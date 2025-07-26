Забудьте о цене: как выбор марки может увеличить ваши расходы на авто на 1,6 млн рублей

Сравнение стоимости обслуживания автомобилей: Tesla самая экономичная

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Исследование, проведённое Consumer Reports, показало, что выбор автомобиля не ограничивается только первоначальной ценой или расходом топлива. Важно учитывать расходы на техническое обслуживание, которые могут значительно повлиять на общую стоимость владения автомобилем. По данным исследования, неправильный выбор марки может привести к переплате до 1,6 млн рублей за 10 лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Tesla Model 3

Почему важны расходы на обслуживание

Когда покупатель выбирает автомобиль, он часто ориентируется на его стоимость, кредитные платежи и экономичность в плане расхода топлива. Однако многие забывают учесть расходы на регулярное техническое обслуживание и ремонт. Эти данные сложно найти, но они крайне важны для долгосрочного планирования.

Результаты исследования

Для анализа были использованы данные о том, сколько владельцы автомобилей тратили на обслуживание своих машин в течение 10 лет. Участники исследования включали расходы на замену масла, шин и устранение неисправностей, но исключали ремонт после аварий. Результаты исследования показали, что владельцы автомобилей самых дорогостоящих марок тратят на обслуживание на 15 000 долларов (1,6 млн рублей) больше, чем владельцы автомобилей с низкими эксплуатационными расходами.

Самые дешёвые и самые дорогие автомобили

Tesla - самый экономичный выбор: за 10 лет её эксплуатация обходится владельцам всего 4035 долларов. В то же время Land Rover - самый дорогой автомобиль с точки зрения технического обслуживания, за 10 лет его содержание может стоить 19 250 долларов.

Топ марок по стоимости эксплуатации за 10 лет:

Tesla - 4035 долларов

Toyota - 4900 долларов

Audi - 9890 долларов

Land Rover - 19 250 долларов

В числе более дорогих марок — автомобили люксового сегмента. Например, BMW, Audi и Mercedes требуют больших затрат на обслуживание, однако некоторые премиальные бренды оказываются не такими дорогими.

Lexus - 6750 долларов

Porsche - 13 550 долларов (в два раза дороже, чем Lexus)

Volkswagen - 6530 долларов

Хотя люксовые автомобили обычно обходятся дороже в обслуживании, некоторые модели, такие как Lexus и Volkswagen, демонстрируют более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с другими премиальными марками. Таким образом, при выборе нового автомобиля важно учитывать не только цену покупки и расход топлива, но и долгосрочные расходы на обслуживание, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Уточнения

Tesla "Тесла" - американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

