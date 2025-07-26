Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бархатцы защищают растения от вредителей и заболеваний
Как приготовить классический винегрет: пошаговый рецепт с советами
Эксперты: собаки чувствуют запах страха и выбирают неуверенных людей для нападения
Бигуди-липучки помогают создать стильный и естественный объем для волос
Как избавиться от ос: профессиональные решения и проверенные альтернативы
Express: в Южной Корее разработали тату-стикер для выявления наркотиков в напитках
Стилисты рекомендуют total-деним: джинсы с рубашкой как универсальный базовый образ
Почему Клава Кока уверена, что участники Интервидения 2025 захотят вернуться в Россию?
Ирак решает проблему дефицита воды: PowerChina построит опреснительный завод за $4 млрд

Забудьте о цене: как выбор марки может увеличить ваши расходы на авто на 1,6 млн рублей

Сравнение стоимости обслуживания автомобилей: Tesla самая экономичная
3:02
Авто

Исследование, проведённое Consumer Reports, показало, что выбор автомобиля не ограничивается только первоначальной ценой или расходом топлива. Важно учитывать расходы на техническое обслуживание, которые могут значительно повлиять на общую стоимость владения автомобилем. По данным исследования, неправильный выбор марки может привести к переплате до 1,6 млн рублей за 10 лет.

Tesla Model 3
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Tesla Model 3

Почему важны расходы на обслуживание

Когда покупатель выбирает автомобиль, он часто ориентируется на его стоимость, кредитные платежи и экономичность в плане расхода топлива. Однако многие забывают учесть расходы на регулярное техническое обслуживание и ремонт. Эти данные сложно найти, но они крайне важны для долгосрочного планирования.

Результаты исследования

Для анализа были использованы данные о том, сколько владельцы автомобилей тратили на обслуживание своих машин в течение 10 лет. Участники исследования включали расходы на замену масла, шин и устранение неисправностей, но исключали ремонт после аварий. Результаты исследования показали, что владельцы автомобилей самых дорогостоящих марок тратят на обслуживание на 15 000 долларов (1,6 млн рублей) больше, чем владельцы автомобилей с низкими эксплуатационными расходами.

Самые дешёвые и самые дорогие автомобили

Tesla - самый экономичный выбор: за 10 лет её эксплуатация обходится владельцам всего 4035 долларов. В то же время Land Rover - самый дорогой автомобиль с точки зрения технического обслуживания, за 10 лет его содержание может стоить 19 250 долларов.

Топ марок по стоимости эксплуатации за 10 лет:

  • Tesla - 4035 долларов

  • Toyota - 4900 долларов

  • Audi - 9890 долларов

  • Land Rover - 19 250 долларов

В числе более дорогих марок — автомобили люксового сегмента. Например, BMW, Audi и Mercedes требуют больших затрат на обслуживание, однако некоторые премиальные бренды оказываются не такими дорогими.

  • Lexus - 6750 долларов

  • Porsche - 13 550 долларов (в два раза дороже, чем Lexus)

  • Volkswagen - 6530 долларов

Хотя люксовые автомобили обычно обходятся дороже в обслуживании, некоторые модели, такие как Lexus и Volkswagen, демонстрируют более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с другими премиальными марками. Таким образом, при выборе нового автомобиля важно учитывать не только цену покупки и расход топлива, но и долгосрочные расходы на обслуживание, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Уточнения

Tesla "Тесла" - американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Почему Клава Кока уверена, что участники Интервидения 2025 захотят вернуться в Россию?
Ирак решает проблему дефицита воды: PowerChina построит опреснительный завод за $4 млрд
Трусова о бывшем партнёре: почему она не хочет удалять совместные фото
Как расположение морозилки влияет на энергопотребление — советы специалистов
Неожиданные результаты краш-тестов: Tesla и Volvo снова задают стандарты
Тропа к тишине: как отдохнуть у воды, не тратя ни копейки
Сидераты помогают в борьбе с сорняками и улучшении качества почвы
Силовые тренировки восстанавливают мышечную массу и укрепляют кости — мнение тренера
Эффективность отбеливания зубов: временный результат и вред для здоровья
Как правильно добавить сахар в кофе: рекомендации по количеству для разных напитков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.