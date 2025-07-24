Импорт авто в России рухнул на 63% за 6 месяцев

Китайские авто вытеснили отечественные с рынка: их импорт в России упал на 63%

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В первой половине этого года в РФ ввезли 149,3 тысячи импортных авто, это в 2,7 раза меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Фото: commons.wikimedia.org by Dean Hochman from Overland Park, Kansas, U.S., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парковка

"Более трёх четвертей автомобилей — "китайцы", — сообщает Автостат.

Самыми популярными авто по ввозу стали: Changan (15,8%), Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%). В лидерах — Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Haval M6, TANK 300.

Также в РФ много поставок авто делают: Киргизия (8%), Беларусь (4,7%) и Южная Корея (4,4%).

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



