Импорт авто в России рухнул на 63% за 6 месяцев

В первой половине этого года в РФ ввезли 149,3 тысячи импортных авто, это в 2,7 раза меньше, чем за тот же период в прошлом году.
"Более трёх четвертей автомобилей — "китайцы", — сообщает Автостат.
Самыми популярными авто по ввозу стали: Changan (15,8%), Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%). В лидерах — Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Haval M6, TANK 300.
Также в РФ много поставок авто делают: Киргизия (8%), Беларусь (4,7%) и Южная Корея (4,4%).
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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