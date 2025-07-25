Берите смело: эти 5 автомобилей прошли через 800 000 км и не пережили ни одной серьезной поломки

Mercedes-Benz S-Class способен пройти 800 000 км при правильном обслуживании

4:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Для любого автомобилиста ремонт — это всегда большие расходы. Именно поэтому важно выбирать машину, которая отличается высокой надежностью и долговечностью. Существуют модели, способные пройти более 800 000 км без серьезных поломок. В этом обзоре мы расскажем о пяти таких автомобилях, которые заслужили репутацию "неубиваемых".

Фото: commons.wikimedia.org by Shadman Samee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Toyota Land Cruiser J200

1. Volvo 850

Volvo 850 — одна из самых известных моделей компании, выпущенная в конце 90-х годов. В этой машине всё создано для долгосрочной эксплуатации. Она была разработана с акцентом на безопасность, комфорт и долговечность. В модели присутствуют три вариации: полноприводная, седан и универсал. Все они славятся высокой производительностью и отличной износостойкостью.

Этот автомобиль оснащен многоступенчатым двигателем с турбонаддувом, что позволяет ему уверенно преодолевать большие километражи. Как показывает практика, Volvo 850 способна без особых проблем пройти более 800 000 км, благодаря прочным компонентам двигателя и ходовой части.

2. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class — это не просто флагманский автомобиль, а образец немецкой инженерии и надежности. Модели S-класса оснащены мощными двигателями, выполненными из высококачественного металла, а также множеством систем безопасности. Например, пневматическая подвеска обеспечит плавность хода, а адаптивная система контроля температуры двигателя не позволит ему перегреться.

Кроме того, автомобили S-класса оснащены системой автоматической диагностики, что помогает вовремя выявить неполадки и избежать дорогостоящих ремонтов. Мощные бензиновые, дизельные и гибридные двигатели позволяют Mercedes-Benz S-Class проехать 800 000 км при должном уходе.

3. Lexus ES-350

Lexus ES-350 — это премиум-седан от японского автопроизводителя, который отличается долгим сроком службы и экономичностью. Модель оснащена высококачественными деталями, что дает ей запас прочности на многие десятки тысяч километров.

Система подвески ES-350 гарантирует плавный ход, а двигатель отличается хорошей динамикой и низким расходом топлива, даже при интенсивной эксплуатации. В дополнение к этому, Lexus ES-350 оснащен множеством систем безопасности и контроля, что повышает уровень комфорта и безопасности на дорогах. С правильным обслуживанием этот автомобиль способен преодолеть 800 000 км без серьезных проблем.

4. Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser — это один из самых надежных внедорожников на рынке, который может работать в самых сложных условиях. Его полноприводный двигатель и прочная подвеска обеспечивают отличную проходимость на любых покрытиях, будь то асфальт или пересеченная местность.

Land Cruiser спроектирован с расчетом на долгосрочную эксплуатацию, что гарантирует его долговечность. Этот автомобиль активно используется в экстремальных условиях, включая работы в тяжелых погодных условиях и сложном рельефе. Если за автомобилем следить и вовремя обслуживать, он легко может пройти 800 000 км, не требуя значительных ремонтов.

5. Acura TLX

Acura TLX — это премиум-седан, который отличается хорошей маневренностью и долговечностью. Мощный полноприводный двигатель и усовершенствованная подвеска делают его стабильным на трассе и комфортным в эксплуатации.

Система адаптивного температурного контроля и мониторинг "слепых" зон позволяют значительно снизить вероятность аварий и механических повреждений. Acura TLX также оснащен системой диагностики, которая поможет вовремя обнаружить проблемы с двигателем и предотвратить их развитие, что существенно продлит срок службы автомобиля.

Если вы хотите выбрать автомобиль, который будет служить вам долго и без проблем, обратите внимание на эти модели. Они прошли испытание временем и доказали свою надежность, способные преодолевать десятки тысяч километров без значительных поломок. При правильном уходе каждый из этих автомобилей легко преодолеет отметку в 800 000 км и больше.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

