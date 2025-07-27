Новый компактный электромобиль от Subaru — меньше, чем Solterra, но больше, чем ожидалось

Subaru рассматривает создание компактного электромобиля меньшего размера, чем Solterra

Subaru рассматривает возможность создания нового компактного электромобиля, который может стать самым миниатюрным автомобилем за последние десятилетия. Этот шаг обусловлен стремлением компании расширить свой ассортимент и удовлетворить растущие ожидания клиентов, которые ищут более доступные и компактные электрические модели. Новая модель будет меньше, чем текущий Subaru Solterra, и, по предварительным оценкам, её длина будет на семь дюймов короче.

Фото: commons.wikimedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Subaru Solterra

Одним из факторов, повлиявших на это решение, стал успех Renault 5, который завоевал популярность на европейском рынке. Этот компактный электромобиль продемонстрировал высокие продажи, что вдохновило Subaru на создание модели с аналогичными размерами, чтобы удовлетворить спрос на небольшие, удобные в городских условиях электромобили. Новый Subaru EV может стать отличной альтернативой для тех, кто ищет более компактный вариант на фоне существующих моделей на рынке.

Все электромобили Subaru разрабатываются в тесном сотрудничестве с Toyota, и новая компактная модель не станет исключением. Электрический Yaris от Toyota может стать основой для будущего компактного электромобиля Subaru. Этот подход позволит использовать уже проверенные технологии и ускорить процесс разработки новой модели.

Однако Subaru не торопится с выпуском новой модели. Компания хочет дождаться результатов продаж текущей модели Uncharted, прежде чем принять окончательное решение о запуске компактного электромобиля. Глава Subaru Europe, Дэвид Делло Стритто, отметил, что процесс принятия решения может занять около двух лет, поскольку необходимо учитывать различные факторы, включая предпочтения клиентов и изменения на рынке.

Что касается экономического обоснования для США, то здесь ситуация несколько отличается. В Европе наблюдается растущий интерес к небольшим электромобилям, и сегмент компактных моделей будет продолжать расширяться. В то же время, в США экономическое обоснование для таких автомобилей менее убедительно, что делает выпуск компактного электромобиля в этом регионе менее приоритетным для Subaru на данный момент. Тем не менее, новый Subaru EV может стать достойной альтернативой для моделей вроде Chevrolet Bolt EV, предлагая потребителям выбор в области компактных электрических автомобилей.

Сейчас у Subaru уже есть одна из самых свежих линеек электромобилей в отрасли. Помимо модели Uncharted, компания также готовит обновленную Solterra и новый Trailseeker, которые поступят в автосалоны в 2026 году. Эти модели помогут Subaru укрепить свои позиции на рынке электромобилей и продолжить развитие в области экологически чистых технологий.

Уточнения

Subaru — автомобилестроительный бренд, принадлежит компании Subaru Corporation.

