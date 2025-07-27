Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
До 1.2 млн работающих пенсионеров покинут рынок труда в России
Короткие ногти — новый тренд 2025 года
Секрет Шаляпина: как он превратил насмешки в любовь миллионов
Нильский крокодил: бронированный монстр Африки, чья шкура отталкивает пули
Размножить тую черенками можно летом — побеги приживутся за два месяца
Вращение Земли ускоряется: причины и последствия для мира
Ирина Петрова рассказала, как выбрать соус для курицы на гриле
Как просыпаться отдохнувшим: соблюдайте регулярный режим сна и бодрствования
Тренировки и восстановление: мышечная память ускоряет процесс в 3 раза

Никто не ожидал: искусственный интеллект сократит сроки разработки автомобилей на месяцы

Mazda бьёт рекорды продаж: роль ИИ в успехе бензиновых внедорожников – анализ
2:52
Авто

Mazda активно внедряет искусственный интеллект (ИИ) для ускорения разработки автомобилей, что значительно сокращает традиционные сроки проектирования и производства. Компания применяет генеративный ИИ для создания эскизов дизайна, структурного моделирования и анализа данных, что позволяет ускорить процессы на несколько недель и месяцев.

Мазда
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мазда

Одним из основных преимуществ использования искусственного интеллекта является возможность получения сотен вариантов дизайна за считанные минуты. Это значительно уменьшает время, затрачиваемое на критические этапы планирования и разработки, позволяя командам Mazda работать быстрее и точнее. Это также соответствует философии компании, которая стремится к оптимизации своих операций и повышению производительности при низких затратах.

На рынке Mazda демонстрирует отличные результаты: её линейка бензиновых внедорожников продолжает бить рекорды продаж. Ожидается, что компания превзойдёт свои собственные обязательства по данным о продажах в США с 1986 года до конца 2025 года. При этом Mazda продаёт более 450 000 автомобилей в год, не имея в своей линейке чистых электромобилей. Это свидетельствует о том, что компания смогла сделать акцент на классических технологиях, при этом оставаясь конкурентоспособной.

Компания ориентируется на создание практичных и доступных по цене автомобилей, которые могут привлекать внимание широкой аудитории. В отличие от некоторых конкурентов, Mazda не стремится к созданию электромобилей с эффектными инновациями, но сосредоточена на улучшении своих базовых предложений. Компания превращает свои автомобили в яркие, высококачественные и конкурентоспособные модели, которые удовлетворяют потребности современных потребителей.

В области внутреннего сгорания Mazda также не стоит на месте. Компания разрабатывает новое поколение двигателей SKYACTIV-Z, которые обещают значительное улучшение в эффективности и мощности. Это позволит Mazda использовать бензин более рационально, с учетом более экономичных смесей и сниженных выбросов, что актуально в условиях роста требований к экологии.

Несмотря на то, что Mazda не делает такой шумихи о своих технологиях, как Tesla или Hyundai, её подход к внедрению искусственного интеллекта в проектирование и разработку автомобилей, без сомнения, является важным шагом в будущее автомобильной промышленности. Компания сохраняет свои ключевые ценности — простоту, точность и доступность, но одновременно делает свои автомобили умнее, быстрее и эффективнее.

Уточнения

Mazda Motor Corporation — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили «Мазда». Штаб-квартира расположена в посёлке Футю, уезд Аки, префектура Хиросима, Япония. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Румяна-стики для идеального макияжа: как их правильно наносить на кожу
Организация "островка безопасности" создаёт убежище от хаоса во время ремонта
Теперь купить проще: Daydream против Google и OpenAI в сфере AI-шопинга
Лишай у собак передается человеку через контакт с питомцем
Эксперты объяснили, почему в электромобилях чаще укачивает — эффект электрокинетоза
Чрезмерное потребление кофе может вызвать акне и стресс: советы по умеренности
Переросшие огурцы превратятся в деликатес: простой способ заморозки удивит зимой
Правда ли диапазон повторений упражнений имеет значение? Наука наконец-то заняла свою сторону
Павел Прилучный отписался от страницы дочери: адвокат раскрыл причину этого поступка
Климатический кризис: прогнозы ученого о жаре и засухе после 2030 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.