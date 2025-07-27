Никто не ожидал: искусственный интеллект сократит сроки разработки автомобилей на месяцы

Mazda бьёт рекорды продаж: роль ИИ в успехе бензиновых внедорожников – анализ

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Mazda активно внедряет искусственный интеллект (ИИ) для ускорения разработки автомобилей, что значительно сокращает традиционные сроки проектирования и производства. Компания применяет генеративный ИИ для создания эскизов дизайна, структурного моделирования и анализа данных, что позволяет ускорить процессы на несколько недель и месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мазда

Одним из основных преимуществ использования искусственного интеллекта является возможность получения сотен вариантов дизайна за считанные минуты. Это значительно уменьшает время, затрачиваемое на критические этапы планирования и разработки, позволяя командам Mazda работать быстрее и точнее. Это также соответствует философии компании, которая стремится к оптимизации своих операций и повышению производительности при низких затратах.

На рынке Mazda демонстрирует отличные результаты: её линейка бензиновых внедорожников продолжает бить рекорды продаж. Ожидается, что компания превзойдёт свои собственные обязательства по данным о продажах в США с 1986 года до конца 2025 года. При этом Mazda продаёт более 450 000 автомобилей в год, не имея в своей линейке чистых электромобилей. Это свидетельствует о том, что компания смогла сделать акцент на классических технологиях, при этом оставаясь конкурентоспособной.

Компания ориентируется на создание практичных и доступных по цене автомобилей, которые могут привлекать внимание широкой аудитории. В отличие от некоторых конкурентов, Mazda не стремится к созданию электромобилей с эффектными инновациями, но сосредоточена на улучшении своих базовых предложений. Компания превращает свои автомобили в яркие, высококачественные и конкурентоспособные модели, которые удовлетворяют потребности современных потребителей.

В области внутреннего сгорания Mazda также не стоит на месте. Компания разрабатывает новое поколение двигателей SKYACTIV-Z, которые обещают значительное улучшение в эффективности и мощности. Это позволит Mazda использовать бензин более рационально, с учетом более экономичных смесей и сниженных выбросов, что актуально в условиях роста требований к экологии.

Несмотря на то, что Mazda не делает такой шумихи о своих технологиях, как Tesla или Hyundai, её подход к внедрению искусственного интеллекта в проектирование и разработку автомобилей, без сомнения, является важным шагом в будущее автомобильной промышленности. Компания сохраняет свои ключевые ценности — простоту, точность и доступность, но одновременно делает свои автомобили умнее, быстрее и эффективнее.

Уточнения

Mazda Motor Corporation — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили «Мазда». Штаб-квартира расположена в посёлке Футю, уезд Аки, префектура Хиросима, Япония.

